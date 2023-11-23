Врач Садыков объяснил, когда может быть нежелательна вода натощак

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков: при некоторых проблемах со здоровьем вода натощак должна употребляться с большой осторожностью.Употребляемая вода натощак считается полезной привычкой. Нередко можно услышать, что утром после пробуждения следует выпивать до двух стаканов теплой влаги для разбавления густеющей ночью крови и нормализации функций желчных протоков и желудка. Но врач Садыков констатировал, что некоторым людям такая привычка может лишь вредить.Садыков объяснил, когда может быть нежелательна вода натощак:«При проблемах с почками и желчным пузырем, а также при повышенном давлении нельзя пить большое количество воды на пустой желудок».Специалист посоветовал при названных нарушениях пить воду натощак только после консультации с медицинским работником.Также он обратил внимание на то, что пить воду следует правильно – в этот момент не нужно стоять или идти, только сидеть. При употреблении воды стоя может нарушаться баланс жидкостей, что чревато развитием артрита.

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