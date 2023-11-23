Врач предупреждает о стрессовой карьере, которая увеличивает риск деменции

Врач поделилась некоторыми советами для стареющих работников, которые помогут снизить риск развития симптомов деменции.Врач рассказал, как определенные профессии могут помочь снизить риск развития деменции в более позднем возрасте.Факторы образа жизни вызывают по меньшей мере 90 процентов симптомов. Работа, требующая больших умственных усилий, например, требующая большого количества чтения и письма, может снизить риск деменции.Однако он предупредил, что работа с высоким физическим напряжением может привести к более высокому уровню деменции у пожилых работников.«Чтение — фантастическая вещь для вашего мозга. Выбор газеты, чтение газетной бумаги – или даже делать это онлайн или в электронном виде – но при этом получать новые, ценные и, надеюсь, позитивные новости, может творить чудеса для здоровья вашего мозга», - говорит врач-невролог Виктор Боценко .Он также упомянул, что профессии, связанные с чтением новостей, такие как журналистика, политика, финансы и школьные советы, могут быть полезны для мозга.Однако невролог предупредил, что чтение или сообщение негативных новостей может оказать вредное воздействие на мозг. Общение на работе может помочь сохранить активность мозга и снизить риск деменции.«Общение с группами людей помогает вашему мозгу, потому что, когда вы с кем-то разговариваете, вам нужно не только слушать, что они говорят, но также вам нужно думать об ответе, чтобы состоялся разговор», - говорит Боценко.Любопытство и желание узнавать что-то новое также полезно для мозга.Эти качества, наряду с общительностью и чтением новостей, не обязательно должны быть частью работы — они могут стать ежедневными или еженедельными привычками.Врач подчеркнул важность чтения и умственной стимуляции для пожилых людей, предположив, что крайне важно заботиться о своих чувствах: носить очки, когда зрение ухудшается, и слуховые аппараты, когда ухудшается слух.«Потеря слуха, потеря зрения, потеря чувствительности – например, способности осязать или обонять – все это связано с уменьшением стимуляции мозга. По сути, если вы ее не используете, вы ее теряете».Возможно, вы не сможете остановить появление деменции в будущем, но вы можете многое сделать, чтобы уменьшить риски, чтобы вы могли сдержать ее и, возможно, пережить ее. По сути, вы хотите прожить как можно лучшую жизнь до того, как произойдет ухудшение.ПрофилактикаРегулярно занимайтесь физической активностьюУпражнения помогают улучшить баланс и настроение, уменьшить количество падений и улучшить общее функционирование.Лечить гипертониюГипертония может повлиять на функцию мозга, повреждая кровеносные сосуды. Раннее лечение может снизить риск сосудистой деменции.Поддерживать социальную активностьБыло доказано, что регулярная социальная активность помогает улучшить мышление, концентрацию, навыки памяти и настроение.Управление другими болезнямиХронические заболевания, такие как потеря слуха, депрессия, диабет и ожирение, повышают риск развития деменции.

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