Исследователи нашли способ обратить вспять старение мозга, вызванное COVID-19

Исследователи из Университета Квинсленда нашли способ обратить вспять клеточный процесс, вызванный COVID-19, который способствует преждевременному старению мозгаДоктор Хулио Агуадо и команда из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий (AIBN) при UQ использовали синтетические модели органоидов мозга, выращенные в лаборатории из стволовых клеток человека, для изучения влияния различных вариантов SARS-COV-2 на ткани мозга.«Мы обнаружили, что COVID-19 ускоряет появление «зомби» или стареющих клеток, которые естественным образом и постепенно накапливаются в мозге по мере того, как мы становимся старше. Известно, что сенесцентные клетки вызывают воспаление и дегенерацию тканей, в результате чего у пациентов возникают когнитивные нарушения, такие как затуманивание сознания и потеря памяти», - сказал Агуадо.Он пояснил, что подтверждение того, что COVID-19 стал катализатором преждевременного старения, побудило к попытке перезагрузить биологические часы мозга.«Мы использовали органоиды головного мозга для проверки ряда терапевтических средств в поисках средств, способных удалить эти стареющие клетки», — сказал он.Исследователи обнаружили четыре препарата, которые избирательно уничтожают клетки, вызванные COVID-19. Доктор Агуадо сказал, что эти препараты омолаживают мозг и уменьшают вероятность нейродегенеративных симптомов в органоидах, а также в мышиной модели, инфицированной COVID-19.«Чтобы полностью понять действующие механизмы, необходимы дополнительные исследования, но это исследование знаменует собой значительный шаг вперед в наших знаниях о сложной взаимосвязи между вирусными инфекциями, старением и неврологическим благополучием», — сказал он. «В долгосрочной перспективе мы можем ожидать широкого использования этих препаратов для лечения стойких пост-острых инфекционных синдромов, вызванных вирусными инфекциями, такими как COVID-19».Эксперт по органоидам AIBN, профессор Эрнст Вольветанг, сказал, что органоиды головного мозга, полученные из стволовых клеток человека, позволяют исследователям проводить эксперименты, которые были бы этически и практически трудными на людях.«Наше исследование прекрасно демонстрирует, как модели человеческого мозга могут ускорить доклинический скрининг терапевтических средств, а также перейти к тестированию без использования животных – с потенциально глобальными последствиями», – сказал профессор Вулветанг. «Этот же метод скрининга лекарств может также помочь в исследованиях болезни Альцгеймера и целого ряда нейродегенеративных заболеваний, движущей силой которых является старение».Исследование проводилось при поддержке исследователей из Австралии, Великобритании, США, Чили, Германии и России.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки