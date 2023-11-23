Врач Мавричев посоветовал заботиться о кишечнике для защиты от инсульта
Врач Мавричев посоветовал в интервью заботиться о состоянии кишечнике для защиты от инсульта.
«Главное – максимально вывести из организма вредные микроорганизмы и очистить сосуды от шлаков, которые препятствуют циркуляции крови», - сказал об этом специалист.
Медик отметил, что улучшить кишечную микрофлору помогает употребление клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах.
Кроме того, риск инсульта увеличивается при постоянном напряжении шейных мышц, добавил Мавричев.
«Одна из причин нарушения кровотока – напряжение мышц в шее. Кровообращение в мозге снижается, кислорода не хватает», - поделился он.
Эксперт констатировал, что благодаря снятию напряжения в шее восстанавливается кровоток, улучшается питание и насыщение кислородом головного мозга – это содействует профилактике инсульта.
Также Мавричев посоветовал использовать различные антистрессовые методы, позволять организму отдыхать. По словам врача, тяжелое эмоциональное состояние способствует перенапряжению сосудов.
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