Врач Мавричев посоветовал заботиться о кишечнике для защиты от инсульта

Согласно рекомендациям врача-реабилитолога Николая Мавричева, для защиты от инсульта кишечный тракт следует своевременно освобождать от токсинов.Врач Мавричев посоветовал в интервью заботиться о состоянии кишечнике для защиты от инсульта.«Главное – максимально вывести из организма вредные микроорганизмы и очистить сосуды от шлаков, которые препятствуют циркуляции крови», - сказал об этом специалист.Медик отметил, что улучшить кишечную микрофлору помогает употребление клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах.Кроме того, риск инсульта увеличивается при постоянном напряжении шейных мышц, добавил Мавричев.«Одна из причин нарушения кровотока – напряжение мышц в шее. Кровообращение в мозге снижается, кислорода не хватает», - поделился он.Эксперт констатировал, что благодаря снятию напряжения в шее восстанавливается кровоток, улучшается питание и насыщение кислородом головного мозга – это содействует профилактике инсульта.Также Мавричев посоветовал использовать различные антистрессовые методы, позволять организму отдыхать. По словам врача, тяжелое эмоциональное состояние способствует перенапряжению сосудов.

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