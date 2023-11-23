Врач Провоторова рассказала, когда соленая селедка — это настоящий яд

С лучком и хлебом, горчичным маслом, отварной картошкой — такую соленую селедку любят многие. Но как известно, избыток соли вредит организму. Как же тогда быть этим популярным блюдом — отказаться? Давайте разберемся.Нет, совсем отказываться от сельди в питании не стоит. Это ценный пищевой продукт, который помогает нам получить массу полезных веществ: белки, жирорастворимые витамины, ценные микроэлементы.Однако важно знать, как часто можно употреблять соленую селедку и какую стоит выбирать, чтобы не навредить организму и получить удовольствие от еды.Об этом «Доктору Питеру» рассказала ведущий консультант по лабораторной медицине CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.Почти русская кухняИстория засолки сельди имеет голландские корни. До XIV века сельдь считалась рыбой малопригодной — пищей бедняков. Аристократам не нравился ее горький привкус. Да и буквально через пару часов после вылова селедка начинала издавать настолько неприятный запах, что многие воротили от нее нос. Средневековые монахи считали употребление селедки одним из способов укрощения плоти.Но когда рыбу без головы в бочках на хранение начали пересыть солью, запах и горечь исчезли. С 1380 года сельдь стала популярна во многих странах и до сих пор остается национальным продуктом Нидерландов.Кстати…Себестоимость добычи рыбы в России может подорожать на 26%. Причина — поднятый с 5 октября налог на вывоз топлива из страны, который негативно повлияет на рыболовство, сообщили РИА «Новости» в ВАРПЭ. Доля топлива в себестоимости рыбы вырастет с 30% до 44%. Сильнее всего это скажется на наименее рентабельных товарах: сельди, сардинах, иваси, путассу и мойве.Чем полезна селедка«Это одна из самых жирных промысловых рыб, содержит более 20% полезных жиров, так же как форель, семга, нерка, — продолжает Маргарита Провоторова. — В этом важнейшее свойство сельди — поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Также эта рыба входит в группу лидеров по содержанию витамина D и селена, что очень важно для нормальной работы иммунной системы».Употребление жирной рыбы наряду с физической активностью, ограничением алкоголя и табака — важный вклад в профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.А еще селедка — отличный дополнительный источник йода, не говоря уже про витамины группы В, Е и фосфор. Кстати, содержание легкоусвояемого белка в сельди на одном уровне с деликатесной красной рыбой — около 18-20 г в 100 г продукта.«Современные рекомендации гласят: жирную рыбу нужно есть как можно чаще, не менее 2-3 раз в неделю по 120-140 граммов в день. Касается ли это селедки? Вполне, но все зависит от того, в каком виде рыбка попадает к вам на тарелку», — говорит эксперт.Три вида соленой сельдиЕсли сельдь не прошла термообработку, в ней по максимуму сохранились кислоты омега-3. Но важно и количество соли в рыбе. Селедка бывает слабосоленая (не более 35 г на 1 кг), среднесоленая (не более 80 г) и крепкосоленая (110 г). Без предварительного вымачивания последнюю есть не рекомендуется. Избыток соли сделает ее крайне вредной для здоровья.Норма потребления соли — 5-6 г в день, поэтому лучше выбирать селедку слабой соли и учитывать блюдо в рационе, досаливая другие блюда.Альтернатива — заморозка«Тем, кто заботится о здоровье сердечно-сосудистой системы, следует обратить внимание на замороженную свежую сельдь, — рекомендует эксперт. — Зря многие с предубеждением относятся к такой рыбе. Она сохраняет все свои полезные свойства, а благодаря ледяной глазури еще и не пересыхает».Чтобы не испортить вкус, размораживайте рыбу медленно, лучше всего в холодильнике в течение нескольких часов. Не погружайте при разморозке рыбу в горячую воду, не стоит и повторно замораживать уже размороженный продукт.После разморозки вы можете сами подсолить селедку или приготовить ее в свежем виде.«При термической обработке часть омега-кислот в рыбе может потерять свои свойства, — рассказывает Маргарита Провоторова. — Наиболее жесткий метод — жарка. При этом способе приготовления рыба может терять до 70% полезных кислот. А самые щадящие методы, при которых максимально сохраняется омега-3, — приготовление на пару, запекание и варка».

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