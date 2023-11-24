Врач Лазуренко: пожилым крайне вредно перекусывать бутербродом с копченой колбасой

Врач Наталья Лазуренко назвала самые вредные варианты перекусов в пожилом возрасте.Врач Лазуренко сообщила, что пожилым людям крайне вредно перекусывать бутербродом с копченой колбасой. Специалистка отметила, что старение организма изменяет работу пищеварения – при этом развивается ферментная недостаточность, ухудшается перистальтика кишечника и его способность усваивать из пищи полезные вещества.«Бутерброды с различными острыми, солеными и копчеными колбасами даже в небольших количествах, будут нарушать процесс пищеварения в тонком кишечнике, где происходит основное всасывание. Организм не получит питательных веществ. При этом произойдет всплеск глюкозы и инсулина, что повлияет на сопутствующие заболевания», - предупредила Лазуренко.Также к числу крайне вредных перекусов для пожилых людей относятся продукты, содержащие сахар и белую муку, добавила медик. Эксперт напомнила, что мука, будучи простым углеводом, способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это, в свою очередь, становится значительной нагрузкой для эндокринного аппарата, перегружает поджелудочную железу. Подобные перекусы чем-то садким и мучным усугубляют развитие процессов, ассоциированных с ожирением и диабетом.

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