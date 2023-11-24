Ученые рассказали, как улучшить работу мозга при недосыпе

Physiology & Behavior: улучшить работу мозга при недосыпе можно тренировкамиДля улучшения работы мозга достаточно 20-минутной тренировки.Ученые выяснили, как можно улучшить работу мозга при недосыпе. По данным исследователей, для этого достаточно 20-минутной тренировки.Заявление сделано после эксперимента с участием 24 человек, которые испытывали недостаток сна, а некоторые – вовсе недостаток кислорода как альпинисты и лыжники.После участников эксперимента просили заняться спортом. Как оказалось, после 20-минутной езды на велотренажере когнитивные функции мозга улучшают.Ученые считают, что если человек в состоянии недосыпа уделит тренировкам больше времени, это усугубит стресс от недосыпа и снизит умственные способности еще сильнее.

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