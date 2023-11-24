Как быстро устранить мозоли и натоптыши?
Мозоли — это всего лишь последствие защитного механизма, который препятствует образованию на коже пузырей или язв, через которые в организм попадает инфекция. Хотя изначально мозоли не причиняют боли или беспокойства, постепенно они могут стать болезненными и препятствовать нормальному передвижению, занятиям спортом и повседневной деятельности.
Натуральные способы избавления от мозолей
Как предотвратить появление мозолей и натоптышей
Натуральные средства для удаления сухих мозолей
Многие люди совершают ужасную ошибку, пытаясь срезать сухие мозоли, чтобы улучшить внешний вид кожи. Это очень болезненно и может привести к развитию инфекции, которая приведет к более серьезным проблемам. Именно поэтому тебе стоит найти альтернативу для борьбы с мозолями и быть очень терпеливой в процессе их устранения.
Хотя есть несколько домашних средств, которые помогают избавиться от мозолей естественным образом, если ты страдаешь от диабета или других заболеваний, которые нарушают циркуляцию крови, тебе следует обратиться к врачу.
Если в твоем случае домашнее лечение не связано ни с какими особенными неудобствами, воспользуйся нашими советами по эффективному удалению сухих мозолей и натоптышей
Как предотвратить появление мозолей и натоптышей
Первое и главное правило в борьбе с мозолями — отказаться от обуви, которая причиняет тебе дискомфорт. В тесной обуви ноги постоянно травмируется, и мозоли очень сложно удалить полностью. Если это возможно, носи удобную дышащую обувь. Если ты носишь закрытую обувь, не забывай надевать носки.
Важно, чтобы кожа на ступнях всегда было чистой и сухой. Если ты страдаешь от повышенной потливости ног, не забывай надевать носки и пользоваться антиперспирантом.
После тяжелого рабочего дня устрой для своих ног ванну с небольшим количеством горячей воды и жидким мылом. Подержи ноги в ванночке 10 минут.
Натуральные средства для удаления сухих мозолей
Пемза
Для начала подержи ноги в горячей воде в течение 20 минут. По прошествии этого времени хорошо потри мозоли и натоптыши пемзой, перемещая ее из стороны в сторону. Использовать такой метод можно только для сухих мозолей.
Время от времени споласкивай пемзу и ступни водой, чтобы удалить маленькие отделившиеся частички кожи. Процедура может занять много времени, но будь осторожна — не доходи до слоя здоровой кожи. Когда ступни станут розовыми и мозоль уменьшится в объеме, можно закончить процедуру.
Средство из лимона и чеснока
Это средство из лимона и чеснока смягчает кожу и облегчает удаление омертвевших клеток, из которых состоит сухая мозоль. Смешай чайную ложку сушеных цветков ромашки с лимонным соком и измельченным зубчиком чеснока. Нанеси средство на всю пораженную область, оставь на 20 минут и смой теплой водой.
Пищевая сода
Такой дешевый и легкодоступный продукт как пищевая сода также отлично справляется с болезненными раздражающими мозолями. Просто раствори три столовых ложки пищевой соды в теплой воде и опусти в нее ноги на 30 минут.
Средство из лука, лимона и соли
Оно отлично справляется с бактериями и удаляет омертвевшие клетки кожи, которые накапливаются в мозолях. Лимон и лук помогают глубоко очистить кожу и смягчить ее, а соль действует как превосходный натуральный эксфолиант.
Просто отрежь от луковицы ломтик, налей на него немного лимонного сока, посыпь солью. Привяжи лук к проблемной зоне, оберни ноги тканью и оставь на всю ночь. Повторяй это лечение ежедневно.
Средство на основе томата
Полезные свойства томата придут к тебе на помощь в борьбе с сухими мозолями — помогут размягчить и удалить их. Благодаря томатам сделать это становится значительно проще.
Тебе всего лишь нужно нанести мякоть томата на пораженную область. После этого обмотай ноги повязкой и ложись спать. Повторяй эту процедуру каждый день перед сном.
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