7 признаков вашего психического здоровья, которые сигнализирует о дефиците витамина B12

Часто сообщаемые признаки и симптомы дефицита витамина B12 связаны с настроением человека.Дефицит витамина B12 может привести к множеству симптомов, некоторые из которых можно не заметить.Это состояние возникает, когда недостаток витамина заставляет организм вырабатывать аномально большие эритроциты, которые не могут функционировать должным образом."Наиболее распространенной причиной дефицита витамина B12 является злокачественная анемия, при которой иммунная система атакует здоровые клетки желудка, препятствуя усвоению витамина B12 из пищи, которую вы едите", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Но это заболевание также может возникнуть, если вам не хватает витамина в рационе, например, если вы придерживаетесь веганской диеты и не принимаете добавки с витамином B12, поскольку витамин B12 содержится в невеганских продуктах, таких как мясо, лосось, молоко и яйца.По данным исследования, в 85 процентах случаев дефицита витамина B12 наблюдаются симптомы, связанные с психическим здоровьем.Семь симптомов, связанных с психическим здоровьем, на которые следует обратить внимание:Перепады настроенияРаздражительностьБессонницаДепрессияБеспокойствоГаллюцинацииПроблемы мышленияЭти симптомы можно принять за проблемы с психическим здоровьем. Но если продолжать, могут возникнуть осложнения.«Иногда могут развиваться осложнения, особенно если у вас в течение некоторого времени наблюдается дефицит какого-либо витамина», - сказала терапевт.Одним из осложнений является бесплодие.«Недостаток витамина B12 иногда может привести к временному бесплодию, неспособности зачать ребенка. Обычно ситуация улучшается при соответствующем лечении витамином B12».Еще одним осложнением является рак желудка.«Если у вас дефицит витамина B12, вызванный злокачественной анемией, состоянием, при котором ваша иммунная система атакует здоровые клетки желудка, риск развития рака желудка увеличивается».Дефицит витамина B12 обычно лечат инъекциями витамина B12, называемого гидроксикобаламином. Если заболевание вызвано недостатком витамина в вашем рационе, вам могут посоветовать принимать таблетки витамина B12 каждый день между приемами пищи.Дефицит у пожилых людейДефицит витамина B12 является частым явлением у пожилых людей и связан с делирием, деменцией, депрессией и психозом.Психиатрические симптомы могут возникать при отсутствии характерных гематологических или неврологических симптомов, указывающих на дефицит B12."Поскольку психиатрические симптомы могут возникать при «нормальном» уровне витамина B12 от низкого до умеренного, уровень гомоцистеина или метилмалоновой кислоты также следует проверять у лиц с психиатрическими симптомами", - объясняет Андреева.

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