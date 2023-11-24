Врач рассказал об опасности привычки пить воду натощак
Пить натощак воду опасно при проблемах с почками, желчным пузырем и повышенном давлении.
Пить воду натощак считается полезной привычкой, но при проблемах с почками, желчным пузырем и повышенном давлении лучше от нее отказаться. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
По его словам, если в анамнезе имеются эти заболевания, перед тем, как начать практиковать эту привычку, лучше посоветоваться с врачом.
Важно получить медицинскую консультацию перед введением этой практики. Остальным он посоветовал пить воду в сидячем положении, избегая стояния или хождения, чтобы не вызвать нарушение баланса жидкостей, что может привести к развитию артрита.
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