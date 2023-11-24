Врач рассказал об опасности привычки пить воду натощак

Гастроэнтеролог Садыков: Употребление воды натощак приводит к гипертонииПить натощак воду опасно при проблемах с почками, желчным пузырем и повышенном давлении.Пить воду натощак считается полезной привычкой, но при проблемах с почками, желчным пузырем и повышенном давлении лучше от нее отказаться. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.По его словам, если в анамнезе имеются эти заболевания, перед тем, как начать практиковать эту привычку, лучше посоветоваться с врачом.Важно получить медицинскую консультацию перед введением этой практики. Остальным он посоветовал пить воду в сидячем положении, избегая стояния или хождения, чтобы не вызвать нарушение баланса жидкостей, что может привести к развитию артрита.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки