Врач Мамонтова: нарушения сердечного ритма могут быть опасным признаком сбоев щитовидки

Врач-эндокринолог Елена Мамонтова: признаки сбоев в работе щитовидной железы могут отличаться у разных людей.По словам врача Мамонтовой, признаки сбоев щитовидки могут для многих оказаться неожиданными.«В зависимости от нарушения функции и структуры органа проблемы с самочувствием могут проявляться в индивидуальном порядке и отличаться у разных пациентов», - рассказала медик.Мамонтова отметила, что опасным признаком сбоев щитовидки могут оказаться нарушения сердечного ритма.«Некоторые из признаков заболевания, такие как нарушения сердечного ритма, являются особенно опасными для жизнедеятельности человека и требуют немедленного вмешательства врача».Специалистка предупредила, что если при возникших нарушениях люди начинают тянуть с обращением к врачу, обследованием и лечением, это может посодействовать развитию серьезных осложнений.Врач Мамонтова добавила, что на сбои функций щитовидной железы могут также указывать повышенная усталость или сонливость, резкие колебания веса, повышение артериального давления, слишком сильна чувствительность к холоду или жаре, отеки лица и рук.Помимо этого людям с нездоровой щитовидкой бывают свойственны эмоциональные проблемы в виде депрессии, тревоги, раздражительности.

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