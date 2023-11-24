Врач Фетисова: полезные жиры улучшают усвоение витамина D

Врач-эндокринолог Надежда Фетисова дала советы о том, что помогает восполнять зимой уровень витамина D.Достаток витамина D важен для хорошего иммунитета, но для его выработки человеческому организму необходимо солнце. Зимой, когда солнца мало, следует отдельно позаботиться о том, чтобы организм не испытывал его нехватку.«Суточная норма для взрослого человека составляет примерно 600, так называемых, международных единиц. Для людей старше 50 лет дневная дозировка уже около 1000», - сообщила врач Фетисова в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».Медик отметила, что частично получать важное вещество можно из пищи. Какие продукты должны присутствовать в рационе: яйца, сыр, мясо и субпродукты, красная рыба, печень трески, грибы. Надежда Фетисова обратила внимание: витамин D является жирорастворимым, а, значит, следует употреблять в пищу достаточно жира. Полезные жиры улучшают усвоение витамина D, они содержатся в морской рыбе и морепродуктах, растительных маслах, орехах, авокадо, молочных продуктах (если они хорошо переносятся).Продуктом-чемпионом по содержанию витамина D врач считает печень трески.Кроме того, восполнять уровень витамина помогают прогулки на свежем воздухе. Медик порекомендовала уделять им ежедневно хотя бы 20 минут.Как понять, что организму не хватает витамина D? Наиболее точный способ узнать – сделать анализ крови. Внешне его дефицит проявляется повышенной утомляемостью, ослабленным иммунитетом, склонностью к набору веса.

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