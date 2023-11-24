В стране долгожителей назвали максимальные дозы алкоголя для мужчин и женщин
Экспертная группа Минздрава Японии разработала новые рекомендации, которые касаются употребления алкоголя. Врачи установили, что ежедневная доза чистого спирта для женщин и мужчин разная и лучше ее не превышать.
Так, максимальная суточная доза алкоголя для мужчин — 40 граммов, а для женщин — в два раза меньше, 20 граммов. Если выпить больше, то это в разы повысит риски появления опасных заболеваний (любая другая доза алкоголя тоже опасна, это никогда не надо забывать).
Люди, которые выпивают больше установленных норм, могут пострадать от:
гипертонии;
проблем с сердцем;
рака;
инсульта;
проблем с ЖКТ и других патологий.
Если мерить рекомендованные 20 граммов напитками, то это примерно одна средняя бутылка пива, одна чашка саке (крепость от 14 до 16 градусов), чуть меньше двух бокалов вина, двойной шот с виски.
Японские медики составляли свои рекомендации исходя из различных отчетов ВОЗ. При этом они отмечают, что любая доза алкоголя, даже если она будет меньше 20 граммов, может спровоцировать онкологию, проблемы с сердцем, желудком и другие опасные осложнения.
«Лучше всего свести употребление алкоголя к минимуму или вообще от него оказаться. Существует масса исследований, которые подтверждают, что те же 20 граммов алкоголя в сутки повышают риск развития рака пищевода», — заключили эксперты.
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