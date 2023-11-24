В стране долгожителей назвали максимальные дозы алкоголя для мужчин и женщин

Минздрав Японии установил, сколько спиртного за сутки могут выпивать мужчины и женщины. Если превысить рекомендации, то в разы увеличивается риск возникновения опасных заболеваний, в том числе и рака.Экспертная группа Минздрава Японии разработала новые рекомендации, которые касаются употребления алкоголя. Врачи установили, что ежедневная доза чистого спирта для женщин и мужчин разная и лучше ее не превышать.Так, максимальная суточная доза алкоголя для мужчин — 40 граммов, а для женщин — в два раза меньше, 20 граммов. Если выпить больше, то это в разы повысит риски появления опасных заболеваний (любая другая доза алкоголя тоже опасна, это никогда не надо забывать).Люди, которые выпивают больше установленных норм, могут пострадать от:гипертонии;проблем с сердцем;рака;инсульта;проблем с ЖКТ и других патологий.Если мерить рекомендованные 20 граммов напитками, то это примерно одна средняя бутылка пива, одна чашка саке (крепость от 14 до 16 градусов), чуть меньше двух бокалов вина, двойной шот с виски.Японские медики составляли свои рекомендации исходя из различных отчетов ВОЗ. При этом они отмечают, что любая доза алкоголя, даже если она будет меньше 20 граммов, может спровоцировать онкологию, проблемы с сердцем, желудком и другие опасные осложнения.«Лучше всего свести употребление алкоголя к минимуму или вообще от него оказаться. Существует масса исследований, которые подтверждают, что те же 20 граммов алкоголя в сутки повышают риск развития рака пищевода», — заключили эксперты.

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