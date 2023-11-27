Врач Орлов: головная боль может быть симптомом аневризмы головного мозга

Частые приступы головной боли могут быть симптомом аневризмы головного мозга, рассказал kp.ru руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, д.м.н. Кирилл Орлов.Он пояснил, что аневризма представляет собой пузырек на поверхности сосуда, который наполнен кровью и может лопнуть, если стенки слишком истончатся. Она часто появляется на артериях головного мозга и может спровоцировать геморрагический инсульт."Как правило, аневризма никак о себе не заявляет, тогда ее называют "немой". Она появляется по разным причинам - либо наследственная неполноценность сосудистой стенки, либо черепно-мозговые травмы, частые колебания давления. В числе причин могут быть и вредные привычки - курение, злоупотребление алкоголем. В целом, по разным данным аневризмы есть примерно у 3-5% людей, но далеко не все о них знают", - отметил эксперт.Среди других признаков, которые могут указывать на наличие недуга, - усталость и снижение работоспособности, а также головокружения. Данные симптомы могут усугубляться, если аневризма будет увеличиваться в размерах и сдавливать нервные окончания в мозге. В этом случае повышается риск кровоизлияния, поэтому важно обратиться к врачу."В целом любые неврологические отклонения, в том числе тревожность, нарушения сна - это повод обратиться к неврологу и сделать обследование, - заключил Орлов.Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов до этого перечислил симптомы аневризмы, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь. По его словам, в первую очередь, признаки заболевания имеют неврологический характер, например, нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, зрачки разного размера.

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