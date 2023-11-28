Врач Зяблова назвала долгую тошноту и боли в груди среди требующих срочной помощи признаков
Медик Елена Зяблова сообщила в интервью: одним из самых тревожных признаков проблем со здоровьем является стойкая боль. Усиление болевых ощущений может сигнализировать об обострении имеющихся хронических патологий, продолжительная боль – об активизации воспаления, с которым не справляется иммунная система
«В целом любые нежелательные симптомы, проявление которых длится несколько дней и не нейтрализуются лекарствами, требуют посещения специалиста», - заметила Зяблова.
В текущем сезоне болезней появление некоторых симптомов должно особенно настораживать, заявила эксперт. Врач Зяблова назвала долгую тошноту и боли в груди среди требующих срочной помощи признаков.
«Диарея, тошнота и рвота длительностью более суток, затрудненное дыхание, нарушения сердечного ритма, боли в груди, температура выше 38- 39 градусов, которая держится на протяжении трех дней и более и не сбивается лекарствами, нарушения речи».
Елена Зяблова пояснила, что могут означать данные симптомы.
Длительное повышение температуры – ОРВИ, включая грипп.
Нарушение сердечного ритма – появление, обострение сердечных заболеваний.
Нарушение речи – дисфункция лицевых мышц лица, черепно-мозговые травмы, инсульт.
Трудности с дыханием – сбой в работе сердца, легких.
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