Терапевт Чайкин рассказал о напитках, которые не дают витаминам усвоиться
Об этом изданию «Газете.Ru» рассказал Константин Чайкин, врач-терапевт из российской медицинской компании ИНВИТРО.
Доктор уточнил, что витамины, как правило, принимают во время или сразу после еды. Однако существуют продукты, с которыми их лучше не совмещать.
«Желательно учитывать, что есть продукты, которые могут помешать усвоению витаминов (кофе, черный и зеленый чай), поэтому лучше употреблять их в разное время. Также витамины могут хуже усваиваться из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта», — объяснил терапевт.
Для повышения эффективности приема подбирать витаминный комплекс и давать рекомендации по дозировке должен лечащий врач. Также врач поможет определить время и продолжительность курса. Он соберет анамнез, проведет осмотр и направит на анализы. Анализ крови — наиболее подходящее исследование для оценки обеспеченности организма витаминами.
Чайкин предостерег от бесконтрольного приема витаминов. По его словам, он может серьезно навредит организму.
Тело человека способно усвоить определенное количества микроэлементов в течении суток. Накопление некоторых из них (витаминов А, Е, D, К) связано с появлением опасных состояний. Поэтому следуйте назначениям врача, внимательно читайте инструкцию и состав мультивитаминных комплексов.
Врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум высказала свою точку зрения на проблему усвоения витаминов и минералов.
"Действительно, кофеин, который содержится в чае, кофе и коле может оказывать влияние на усвоение микроэлементов, но их немного - железо, кальций и витамин Д. При этом есть один витамин, который благодаря кофеину усваивается лучше - витамин В12. Он стимулирует выработку желудочной кислоты, которая фактически помогает организму усваивать B12", - утверждает Андреева.
Источники кофеина
Кофе и чай являются очевидными источниками. Даже версии без кофеина содержат немного остаточного кофеина. Другие источники включают безалкогольные напитки, шоколад, какао и некоторые энергетические напитки.
Ряд добавок и лекарств, например те, которые способствуют бодрствованию, а также обезболивающие от головных болей, содержат безводный кофеин, который представляет собой высушенную порошкообразную форму кофеина.
В пищевых добавках иногда используется натуральный ингредиент под названием гуарана, который является еще одной формой кофеина.
"Чашка кофе или зеленого чая в день вряд ли окажет негативное влияние на общее состояние здоровья. Однако в избытке кофеин может вызвать дефицит питательных веществ, который может повлиять как на здоровье, так и на качество жизни. Как и в случае с большинством диетических факторов, умеренность и баланс являются ключевыми факторами в оптимальном потреблении пищи", - говорит Андреева.
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