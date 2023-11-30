Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

Команда американских специалистов из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружила, что распространенное обезболивающее лидокаин способно уничтожать раковые клетки.В ходе доклинического исследования авторы изучили влияние лидокаина на образцы клеток плоскоклеточного рака головы и шеи (ПРГШ). Выяснилось, что вещество активирует рецептор горького вкуса T2R14, уровень которого повышен в раковых клетках. Этот рецептор помогает организму воспринимать горький вкус во рту, однако его функция в других клетках остается неясной.Когда рецептор T2R14 активируется, он запускает процесс апоптоза, приводящий к гибели опухолевых клеток. Это происходит посредством двух механизмов. Первый — перенасыщение ионами кальция митохондрий (энергетических «станций» клеток), что вызывает образование активных форм кислорода (свободных радикалов), повреждающих биомолекулы. Второй — подавление протеасом, приводящее к гибели клеток.Ранее ученые уже предполагали, что местный анестетик положительно влияет на пациентов с раком, однако объяснить, почему так происходит, не удавалось.Открытие может стать дополнительным средством борьбы с онкологическими заболеваниями. Особенно важно то, что лидокаин уже одобрен для безопасного использования, а также он легкодоступен.

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