Врач Тарасов назвал три упражнения, которые помогут избавиться от кашля

В сезон ОРВИ и гриппа особенно важно следить за здоровьем органов дыхания. Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы Илья Тарасов рассказал , какие упражнения помогут избавиться от кашля.По словам Тарасова, этими методами могут пользоваться как здоровые, так и больные гриппом и ОРВИ люди. Гимнастика поможет укрепить организм и насытить его кислородом, говорит врач.«При заболеваниях дыхательной системы важно научиться брюшному дыханию. Оно помогает увеличить вентиляцию легких за счет работы диафрагмы и мышц брюшины. А упражнения, нацеленные на улучшение подвижности грудной клетки, позволяют включить в работу вспомогательные мышцы», — разъясняет Илья Тарасов.Перед упражнениями Тарасов рекомендует не есть как минимум 1,5 2 часа.Первое упражнение:Необходимо встать, согнуть руки в локтях и прижать их к телу. 5-6 раз делать вдох через нос, сжимая кулаки, и выдыхать через рот, расслабляя кисти рук.Второе упражнение:Необходимо встать, поставить ноги по ширине плеч, расслабить плечи и опустить голову к груди. Правая рука должна лежать на животе, а левая — на груди. Выдыхать через рот, сдувая живот и расслабляя плечи 5-6 раз.Третье упражнение:Необходимо встать, поставить ноги по ширине плеч, согнуть руки и положить их чуть выше пояса на нижнюю половину грудины. Вдыхать через нос, отводя плечи назад и руками оттягивая грудную клетку в стороны. Выдох нужно производить через рот, при этом возвращать плечи в исходное положение и немного надавливая руками на грудину. Повторить 5-6 раз.

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