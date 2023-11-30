Ученые назвали полезные свойства борщевика

Пермские ученые провели исследование и выявили полезные свойства борщевика. Оказалось, что борщевик Сосновского способен вылечить различные кожные заболевания и нарушения нервной системы.Специфические вещества, содержащиеся в этом растении, могут использоваться для создания спазмолитиков.Ректор Пермской государственной фармацевтической академии Владимир Лужанин заявил, что фармацевтическую субстанцию из борщевика получат в ходе фитохимических исследований, которые начались в этом году. В течение двух лет будут проводиться доклинические исследования для создания лекарств, включая спазмолитики, а также препараты для лечения псориаза и заболеваний нервной системы. По его словам, сырья для разработки медикаментов из борщевика в Пермском крае очень много, поэтому удастся его переработать с пользой для общества.«Борщевик очень широко известен как растение, сок которого при попадании на кожу оставляет сильный химический ожог. Такой эффект обусловлен наличием в растении веществ, которые называются фуранокумарины. Мы в ПГФА уверены в том, что фуранокумарины, которые наши ученые готовы выделить в индивидуальном виде, могут стать потенциальными лекарствами для лечения заболеваний кожи. Также борщевик содержит эфирное масло и тритерпеноиды – вещества, которые составляют его основу, традиционно используются в медицине и фармации в качестве спазмолитиков», – поделился с ТАСС ректор Пермской государственной фармацевтической академии Минздрава России Владимир Лужанин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки