Подтверждено: музыка помогает мозгу недоношенных детей развиваться

Эксперимент швейцарских ученых показал, что музыка может заставить мозг новорожденного развиваться правильноПодавляющее большинство процессов роста мозга и нервной системы происходит в течение третьего триместра, последнего периода беременности. Когда этот период прерывается из-за преждевременных родов, развитие мозга может идти не так, как нужно. Это может привести к различным трудностям, например, к нарушениям обучаемости.Швейцарские исследователи обнаружили, что прослушивание специально написанной музыки для недоношенных детей способствует успешному созреванию мозга. В результате такого лечения мозг ребенка развивается так же, как у детей, родившихся в срок.В ходе исследования ученые воспользовались услугами композитора Андреаса Фолленвайдера, который сотрудничал с врачами и медсестрами. Сначала они вместе экспериментировали с различными звуками, затем Фолленвайдер сочинил три восьмиминутные звуковые подборки, основанные на звуках, на которые лучше всего реагировали новорожденные. Затем они провели эксперимент, в ходе которого часть недоношенных детей пять раз в неделю слушала один из трех треков в наушниках. Магнитно-резонансная томография показала, что мозг младенцев, слушавших музыку, был гораздо более похож на нормально развитый мозг детей, родившихся в срок.

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