Тремор: когда болезнь Паркинсона ни при чем

Совершенно нормально, когда после тренировки наши мышцы перегружены и реагируют дрожью и спазмами. Кроме того, из-за возраста, мы можем также испытывать то, что известно как физиологический тремор...Вполне возможно, что в какой-то момент вы увидели, как трясутся ваши руки, и этот тремор вас испугал. "Может быть, это болезнь Паркинсона? У меня какие-то неврологические проблемы?" — вы задаете себе эти вопросы и пугаетесь еще больше.Люди обычно склонны думать худшее, следовательно, первое, что вы должны сделать в таком случае, — это успокоиться.Как утверждает Хосе Матиас Арбело, координатор Группы исследования двигательных расстройств Испанского Общества Неврологии, ничего страшного не происходит, пока этот тремор не станет постоянным явлением, а также будет затруднять вашу повседневную мобильность.Дрожь в руках, ногах, или, например, даже в шее, может иметь разное происхождение, ее причины могут варьироваться от простой усталости до более серьезных проблем.Тем не менее, обычно такие недуги встречаются после 65 лет, и только лечащий врач скажет вам точный диагноз.Между тем, сохраняйте спокойствие и наблюдайте, является ли это тремор разовым явлением, или же вы испытываете его постоянно. Мы, со своей стороны, объясним вам в этой статье, что может послужить его причиной.У меня тремор, почему?Что такое тремор? Это дрожь, которая непроизвольно возникает в какой-либо части нашего тела. Обычно это руки, где он проявляется наиболее заметным образом, но также он может возникать в ногах и даже в голосовых связках (дрожащий голос).Это что-то серьезное? Тремор всегда является лишь симптомом, признаком того, что происходит в нашем организме, но не обязательно это должно быть чем-то опасным, поэтому мы приглашаем вас узнать наиболее распространенные причины его появления.1. УсталостьОбщая усталость и мышечные перегрузки могут заставить наши конечности дрожать.Уверены, с вами это когда-либо случалось: вы долго несли что-то тяжелое, а затем, избавившись от груза, заметили, что дрожите. В этом нет ничего страшного, просто из-за перегрузки наши мышцы реагируют такими спазмами.Также имейте в виду, что иногда, если вы не пьете достаточно воды в течение дня или во время занятий спортом, ваши клетки также испытывают обезвоживание, и это может вызвать спазмы и тремор.Люди с хронической усталостью также могут испытывать тремор.2. Физиологический треморФизиологический тремор обычно встречается среди пожилых людей, в возрасте от 65 лет. Он не имеет ничего общего с болезнью Паркинсона, и его причиной является небольшое изменение в нервных цепях головного мозга, ответственных за равновесие.При болезни Паркинсона тремор обусловлен расстройством базальных ганглиев, в мозжечке и спинном мозге.Естественный тремор, в основном, появляется после приложения некоторых усилий, в отличие от болезни Паркинсона, которая проявляется в состоянии покоя.Затрагивает голову и руки, и мы его чувствуем после поднятия чего-то тяжелого, например, передвинув стул или сделав резкое движение.Естественный тремор, как мы уже говорили, проявляется у пожилых людей, однако, стоит отметить, что это не нейродегенеративное явление, он не будет прогрессировать и ухудшать качество жизни. С ним вполне можно жить, при условии надлежащего лечения.3. ГипертиреозПричиной гипертиреоза является гиперактивность щитовидной железы. Обычно он связан с появлением так называемого «зоба» и чаще встречается у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.При этом заболевании дрожь является нередким явлением, поскольку гипертиреоз сопровождается общей нервозностью, беспокойством и волнением.Мы можем увидеть, например, как вдруг начинают дрожать руки, и, как мы уже говорили, если вам был уже был поставлен диагноз гипертиреоз, это не должно вас напугать.Проконсультируйтесь у своего врача и следуйте его советам.4. Беспокойство и стрессЭмоциональный стресс, беспокойство, общее состояние тревоги часто сопровождается различными симптомами, среди них и тремор.Его причиной обычно является попадание гормона кортизола в нашу кровь. Это влияет на многие из основных функций организма, являясь причиной широкого спектра расстройств, от тахикардии до гипертонии.Нервная система также страдает, поэтому и появляются эти встряхивания ног, рук, сухость во рту, мы можем даже чувствовать спазмы в мышцах и нервные тики.5. Болезнь ПаркинсонаДля того, чтобы вы могли отличить ваш тип тремора, ознакомьтесь с этим списком самых распространенных симптомов, которые обычно сопутствуют болезни Паркинсона.Однако, как мы подчеркнули в начале этой статьи, если вы видите, что тремор не проходит и даже начинает мешать вам заниматься ежедневными делами и манипулировать предметами, немедленно обратитесь к врачу.Давайте теперь взглянем на самые характерные симптомы болезни Паркинсона:Тремор: как правило, он начинается в руках, и чаще встречается в состоянии покояСкованность: пациенты, страдающие болезнью Паркинсона часто демонстрируют отсутствие эластичности мышцБрадикинезия: все движения выполняются очень медленно, как будто в замедленной съемкеТрудности с сохранением равновесия: люди с этой болезнью ходят короткими шагами, из-за страха упасть, теряется ловкостьДепрессия: многие люди, страдающие от болезни Паркинсона, часто испытывают депрессию и эмоциональные изменения на ранних стадиях развития этого заболеванияТрудно глотать и жевать пищуПроблемы с мочеиспусканиемПроблемы со сномЭти симптомы могут варьироваться от человека к человеку, а также в зависимости от стадии болезни у каждого пациента.Тем не менее, никогда не будет лишним знать эти симптомы. Однако помните, что причиной тремора рук не всегда является болезнь Паркинсона

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