Биолог Созыкин: миндаль можно использовать как продукт для снижения сахара в крови

Биолог Александр Созыкин рассказал, какую пользу может принести организму ежедневная горстка миндаля.По словам Созыкина, при отсутствии противопоказаний ежедневно полезно съедать от 10 до 16 орехов миндаля.«Миндаль – это источник незаменимых аминокислот, белка, мононенасыщенных жирных кислот (Омега-3), клетчатки, витаминов Е, В2, В7, В9, В12 и других, калия, кальция, хрома, марганца, магния, меди, фосфора», - поделился специалистСозыкин отметил, что будучи источником антиоксидантов миндаль препятствует накоплению в крови холестерина и образованию атеросклеротических бляшек. Его ежедневный прием позволяет добиться снижения артериального давления.Другим полезным свойством этого ореха является его положительное влияние на баланс глюкозы в крови. Биолог Созыкин заявил, что миндаль можно использовать как продукт для снижения сахара в крови.«Миндаль можно использовать как продукт для снижения уровня сахара в крови, поскольку он является источником магния… миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности, он особенно полезен людям с сахарным диабетом второго типа», - дополнил биолог.Кроме того, регулярное поедание миндаля является профилактикой анемии. Этот эффект обусловлен тем, что орех содержит железо и витамины, способствующие выработке гемоглобина.

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