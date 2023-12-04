Эти 5 удивительных вещей произойдут с вашим организмом, если каждый день гулять по 30 минут

Даже если у вас выходной и покидать квартиру совсем не хочется, нужно обязательно пересилить себя. Достаточно побыть на свежем воздухе хотя бы 30 минут — и результат уже будет ощутим, говорят врачи.В эпоху удаленной работы, доставки вещей и продуктов прямиком до квартиры большинство людей стали выходить из дома далеко не каждый день — зачем, если нет необходимости? Или же мы едем только до работы, а потом обратно, побыв на свежем воздухе каких-то 15 минут. Однако гулять просто так, ради своего удовольствия, или же совместить приятное с полезным просто необходимо, говорят врачи.Наверняка вам знакома ситуация, когда после ссоры человек говорит: «Мне надо побыть одному, пойду прогуляюсь». Наш организм — сложный и мудрый механизм, выйти на улицу хочется совсем не просто так. Дело в том, что когда мы активно двигаемся на свежем воздухе, то гораздо быстрее справляемся с выбросом кортизола — гормона стресса. Чем больше ходим, бегаем и глубоко дышим, тем легче проживаем любое неприятное состояние.Если хотите принести пользу здоровью, то старайтесь гулять каждый день. Начните хотя бы с получасовой прогулки. Например, не заказывайте еду, а сходите в дальний магазин. Или же порадуйте собаку, взяв ее на небольшую совместную вылазку.По словам специалистов Российской медицинской академии непрерывного образования пешие прогулки на свежем воздухе способствуют:Хорошему настроению и выбросу гормонов радости в кровь. Все дело в чистом воздухе, именно он помогает расслабиться и успокоиться. Ученые Стэнфордского университета доказали, что полезнее всего прогулки на природе. Всего лишь 30 минут в лесу, возле озера или в парке — и активность той части мозга, которая отвечает за стресс и депрессивное настроение, снижается.Улучшению качества сна. Если человек проводит несколько часов на свежем воздухе, то он спит крепче. Кроме того, утром чувствует себя бодрее и счастливее. Поэтому, если у вас есть возможность пройтись перед сном, обязательно сделайте это. Эффект будет заметен уже на следующий день.Прокачке головного мозга. Даже короткая прогулка по лесу или парку будет благоприятно влиять на ваши когнитивные способности: концентрация внимания повысится примерно на 20%. Ученые из США проводили эксперимент, в котором две группы людей в возрасте от 50 до 80 лет регулярно занимались растяжкой. Только одни это делали в помещении, а другие — на свежем воздухе. Через год наблюдений эксперты сделали вывод, что у последних на 2% увеличились те участки мозга, которые отвечали за память и планирование.Избавлению от лишнего веса. Здесь все просто: чем больше мы двигаемся, тем активнее сжигаем калории. Причем ежедневные прогулки (особенно если вы будете шагать довольно бодро) — это прекрасная альтернатива спортзалу.Улучшению внешнего вида. Когда человек находится на свежем воздухе, то получает достаточно кислорода. Это полезно для всей кровеносной системы. На лице появляется естественный румянец, вид становится более отдохнувшим, а кожа — сияющей.Что будет, если долго не выходить на улицуВ плохую погоду встречи с друзьями все чаще переносятся с улицы в помещение — дом или кафе, ведь прогулки на холоде не приносят никакого удовольствия, тем более если на улице не просто «минус», а еще и сильный ветер и снегопад.

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