Врач Тихомирова: пропуск завтрака после пробуждения никак не навредит организму

Врач Елена Тихомирова: нежелание есть ранним утром и пропуск завтрака может быть нормальной особенностью отдельно взятого организма.Очень часто можно услышать мнение о том, что вскоре после утреннего пробуждения нужно обязательно позавтракать. Терапевт и диетолог Тихомирова рассказала в интервью, что такой ранний прием пищи вовсе не должен быть обязательной привычкой. По ее словам, некая особая польза раннего завтрака для здоровья – это сложившийся стереотип.Тихомирова пояснила, что организму каждого человека присущи индивидуальные особенности. Желание принимать пищу в ранние утренние часы у кого-то может полностью отсутствовать, и это нормально: пропуск раннего завтрака после пробуждения никак не навредит организму.«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускается метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально», - поделилась врач .Тихомирова добавила, что если аппетит у человека «просыпается» не утром, а спустя несколько часов, ближе к полудню, можно позавтракать в это время, не опасаясь за здоровье. В то ж время врач отметила, что при таком сценарии отложенного времени приемы пищи могут сдвигаться к ночи, что нежелательно. Медик посоветовала россиянам избегать такого формата питания, в котором большое количество еды поглощается в поздние вечерние часы незадолго до сна.Специалистка обратила внимание: при некоторых заболеваниях рекомендуется частое дробное питание наряду с обязательным завтраком. Но если человек здоров, он вполне может и пропустить такой прием пищи при условии, что его организму так вполне комфортно.

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