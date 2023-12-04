Врачи перечислили вредные продукты, которые маскируются под полезные, врач Лементина дополнила список

Приверженцы здорового образа жизни стараются выбирать в супермаркетах продукты, которые считаются правильными и полезными.В некоторых случаяв они лишь маскируются под здоровые, пишет здоровое-питание.рф.ЙогуртыПроизводители сладких йогуртов и творожков акцентируют благотворное влияние на пищеварение содержащихся в них лактобактерий, но умалчивают, что это касается натуральных продуктов с небольшим сроком годности.Обезжиренные молочные продукты могут содержать и большое количество сахара для придания вкуса, что тоже делает продукт условно полезным.Соки и нектарыСоки в пакетах, которые многие считают источником полезных веществ, на самом деле содержат в лучшем случае два витамина — С и каротиноид А. Однако сахара в них также много как и в газировке.МюслиМюсли традиционно считаются вариантом здорового завтрака, но чтобы получить максимальную пользу можно только в случае самостоятельного приготовления.В готовых смесях слишком много сахара и растительных масел, а орехов и сухофруктов мало.Каши в пакетикаКаши быстрого приготовления тоже позиционируют как правильный завтрак. "Быстрые каши" подвергается мощной обработке, что значительно снижает её полезные свойства. Плюс к этому, там много искусственных ароматизаторов и сахара.Протеиновые батончикиПротеиновые батончики считаются полезным перекусом из-за небольшого содержания углеводов и высокого — белка. Этикетки далеко не всегда соответствуют истине: количество белка в батончиках оказывается не таким высоким, а калорийность, содержание углеводов и жира, наоборот, занижены.Врач-диетолог Лементина Юлия рассказала согласилась с коллегами и дополнила список еще тремя продуктами.1. Многозерновой хлеб. Многие люди выбирают многозерновой или семизерновой хлеб, потому что считают, что он более богат питательными веществами."В большинстве этих хлебов в качестве первого ингредиента по-прежнему указывается неотбеленная обогащенная пшеничная мука. Конечно, этот хлеб также может содержать цельнозерновые продукты, но это скорее второстепенная мысль, чем главное событие", - говорит Лементина.Лучший вариант: избегайте хлеба, в списке ингредиентов которого есть слово «обогащенный». Это слово означает, что во время обработки зерна лишились питательных веществ, а затем добавили их обратно, чтобы восполнить дефицит. Выбирайте хлеб, в котором в качестве первого ингредиента указаны цельнозерновые продукты, например, цельнозерновая пшеница.2. Растительное молоко. Многие люди думают, что растительное молоко, такое как соевое, миндальное и рисовое, лучше коровьего."Это молоко не имеет такого же состава питательных веществ, как коровье молоко. Кроме того, многие виды растительного молока, особенно ароматизированные, содержат много жира и сахара", объясняет врач-диетолог.Лучший вариант: если у вас нет аллергии или отвращения к вкусу, отдавайте предпочтение коровьему молоку, а не обогащенным сортам растительного происхождения.3. Спортивные напитки. Если вы марафонец или тренируетесь более двух часов в день, вам может понадобиться спортивный напиток, чтобы восполнить потерянные электролиты. Однако среднестатистическому американцу спортивные напитки не нужны, и они являются дополнительным источником сахара в диете, которая и так перегружена калориями.Лучшее решение: пейте воду, а не усиленные напитки. Вы не только утолите жажду здоровым способом, но и избежите ненужного удара по своему кошельку.

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