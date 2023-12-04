Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие энергию из организма, врач Строков предложил 5 альтернатив

Диетолог Марина Сорокина назвала продукты высасывают из людей здоровье и жизненные силы.Специалист рекомендует уменьшить их потребление или полностью исключить из рациона.Энергетические напиткиЭти напитки содержат огромное количество искусственных ароматизаторов. Последствия - проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой системой и щитовидной железой. У вас может усилится тревожность и возникнуть проблемы со сном.КофеКофе может быть полезен, но строго в умеренных количествах. По словам Сорокиной, если вы пьете более двух чашек кофе в день, высока вероятность, что вы будите раздражительны, чрезмерно эмоционально возбуждены.ПолуфабрикатыРекомендуется не употреблять их чаще, чем 2 раза в неделю. В них содержится много добавок, сахара, соли и калорий. Это приводит к развитию депрессии.СоусыГотовые соусы содержат большое количество сахара, который может вызывать резкие перепады настроения.Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум назвал продукты, которые, напротив, дают организму дополнительную энергию."Перечисленные коллегой продукты действительно плохо сказываются в долгосрочной перспективе на энергии и настроение человека. Поэтому важно употреблять их как можно реже. А продукты, повышающие энергию - чаще", - советует Строков.5 продуктов, которые повышающих энергию1. Яйца"Яйца богаты белком и питательными веществами, включая тиамин, рибофлавин, фолиевую кислоту и витамины B12 и B6 — витамины группы B, которые необходимы для производства энергии".В них особенно много лейцина, незаменимой аминокислоты, которая помогает использовать энергию и восстанавливать мышцы после тренировки.2. БананыНет лучшей еды, чем банан, для быстрого повышения энергии. Бананы содержат натуральные сахара сахарозу, фруктозу и глюкозу, а также клетчатку."Банан дает мгновенный и продолжительный заряд энергии в виде простой портативной закуски. Он богат калием, клетчаткой, витаминами и идеальным количеством углеводов, которые дают вам большой заряд естественной энергии".3. Семена чиаСемена чиа могут быть отличным источником продолжительной энергии благодаря содержанию углеводов, полезных жиров и клетчатки."При ежедневном употреблении пара столовых ложек семян чиа в утреннем смузи или ложка в дневном йогурте могут обеспечить достаточный заряд энергии, чтобы избежать вялости".4. Орехи и семенаОрехи дают продолжительную энергию, занимают мало места и имеют высокую калорийность в сочетании с клетчаткой, которая замедляет усвоение и продлевает энергетическую активность."Они содержат важные жирные кислоты, такие как олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты, которые человеческий организм не может вырабатывать и должен получать с пищей".В качестве бонуса регулярное употребление орехов помогает улучшить ваш иммунный ответ на вирусы и распространенные инфекции, а также может укрепить вашу иммунную систему для предотвращения различных заболеваний."Попробуйте миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, пекан, грецкие орехи, семена подсолнечника и тыквенные семечки. Рекомендуется есть сырые, несоленые версии".5. Авокадо"Авокадо богато клетчаткой, полезными жирами, витамином С, витамином Е, витамином В6, калием, магнием и фолиевой кислотой. Регулярное употребление авокадо поможет улучшить общее качество вашего рациона".

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