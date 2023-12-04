PLOS ONE: физические упражнения помогают справиться с послеродовой депрессией

Учёные из China University of Geosciences (КНР) выявили, что спорт облегчают симптомы послеродовой депрессии у женщин. Согласно публикации в PLOS ONE, группа проанализировала 26 исследований о влиянии физических упражнений на женщин, переживающих послеродовую депрессию.Послеродовая депрессия - расстройство настроения, связанное с женщинами после родов. Известно, что от 50% до 75% всех женщин испытывают какую-то степень депрессивных симптомов после родов, и от 10% до 15% испытывают симптомы достаточно серьезные для постановки диагноза послеродовой депрессии. Некоторые роженицы также испытывают тревогу, нарушения сна и крайние колебания настроения.На протяжении многих лет медицинские ученые разработали терапии для снижения симптомов, но у большинства из них есть нежелательные побочные эффекты. Многие исследователи изучали альтернативные терапии, которые не включают использование лекарств. Такие подходы сосредоточены на упражнениях как средстве снижения симптомов.Исследования показывают, что физические упражнения могут помочь, отмечают исследователи этого нового исследования, но недостаточно исследований было проведено, чтобы выявить, какие типы упражнений работают лучше, или сколько их требуется. Чтобы найти ответы на эти вопросы, они изучили результаты 26 исследований, сосредоточенных на влиянии аэробных упражнений на послеродовую депрессию, а также виды упражнений и продолжительность.Исследовательская группа обнаружила, что в целом занятия аэробными упражнениями обычно помогали большинству женщин, испытывающих послеродовую депрессию. Они отметили, что бег, ходьба и плавание показали положительные эффекты. Все три вида упражнений увеличивают частоту дыхания и сердечного ритма, способствуют кровообращению и, возможно, самое важное, повышают уровень нейротрансмиттеров в мозге.Они также обнаружили, что занятия спортом в группах снижают симптомы лучше, чем занятия в одиночестве. И, наконец, они обнаружили, что наиболее благоприятный режим включает умеренные упражнения от 35 до 45 минут 3-4 раза в неделю.

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