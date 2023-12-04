Малышева объяснила, почему при гипертонии надо проверять почки, нефролог Боценко рассказал, что делать при повреждении

Оптимальное давление должно быть менее 130 на 80 мм рт. ст. Если оно долго удерживается на уровне выше и никак не снижается с помощью препаратов, пришло время проверить почки.Об этом рассказала Елена Малышева«Без почки не бывает гипертензии», — заявил приглашенный в студию эксперт д. м. н., профессор, кардиолог Дмитрий Черкашин.Нарушить связь почек и сосудов может что угодно. К примеру, поражение сосудов, когда сужается просвет, нарушается кровоток, почка перестает работать как положено.«Если сохраняется высокое почечное давление, в том числе из-за атеросклероза сосуда почки, то, во-первых, будет нарушен кровоток в самой почке. Во-вторых, сама функция почки будет падать, падать и падать. В итоге мы получим вторично сморщенную почку», — подчеркнул Черкашин.И при этом самое печальное, подчеркнула Малышева, что давление будет повышаться постоянно.Что делать в этом случае? Необходимо устранение стеноза. Но после операции придется принимать препараты, которые исключат образование тромбов и другие, которые пропишет врач.МедикФорум обратился к врачу-нефрологу Боценко Виктору для комментария относительно связи давления и хронической болезни почек."Неконтролируемое высокое кровяное давление в течение определенного периода времени может снизить способность почек функционировать должным образом, что приведет к развитию хронического заболевания почек".Функция помочьЭти два бобовидных органа расположены в задней части живота. Каждая почка состоит примерно из миллиона нефронов (фильтрующих единиц), причем каждый нефрон содержит каналец и клубочек.Эти нефроны функционируют в двухэтапном процессе: во-первых, клубочек фильтрует кровь, а во-вторых, канальцы затем удаляют отходы, возвращая жизненно важные питательные вещества из фильтрованной крови обратно в кровоток.Почки играют важную роль в поддержании баланса воды, солей и минералов, помогая нервам, тканям и мышцам организма функционировать правильно."Почки также производят гормоны, которые контролируют кровяное давление, вырабатывают эритроциты и помогают поддерживать крепкие и здоровые кости".Обратная связь давление и почекКровь поступает в почки через большой кровеносный сосуд, называемый почечной артерией. Этот кровеносный сосуд разветвляется на все более мелкие кровеносные сосуды, пока они не достигают нефронов. Попадая в нефрон, кровь фильтруется кровеносными сосудами клубочков и затем транспортируется из почки через почечную вену."Высокое кровяное давление может быть осложнением ХБП. Почки играют решающую роль в регулировании артериального давления и поддержании его в здоровом диапазоне. Поврежденные или больные почки не могут регулировать кровяное давление, что приводит к гипертонии", - объясняет Боценко Виктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки