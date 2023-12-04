Врач назвала главный фактор продления жизни мужчин

Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, рассказала об основных критериях продления жизни для мужчин. И назвала главный фактор.Вклад профилактики в улучшение и поддержание здоровья хорошо известен. Казалось бы, это простые правила, но далеко не все и всегда их соблюдают. Избегать факторов риска, то есть, не курить, не злоупотреблять алкоголем, не пересаливать, не переедать, больше двигаться и потреблять не менее 500 граммов овощей и фруктов — вот перечень «банальных» советов, которые доказанно помогают жить дольше и лучше.Но специалист подчеркивает: для мужчин есть еще один простой, но большой секрет улучшения качества жизни и обретения долголетия. О нем часто забывают и не ценят его, а зря. Последние исследования и опросы неопровержимо доказывают: неженатые мужчины старшего возраста умирают чаще.Экспериментально выяснено: для мужчин старше 55 основным фактором риска, ассоциированным с ранним уходом из жизни, является факт отсутствия жены, резюмирует Оксана Драпкина.Сочетание профилактики, медицинской помощи и наличие семьи значительно улучшают общее состояние человека и продлевают жизнь!

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