Что важно знать о повышенном давлении?

Гипертония (артериальная гипертензия) - серьезное заболевание, которое иногда приводит к роковым последствиям. На начальном этапе болезнь может развиваться бессимптомно. Но со временем повышенное артериальное давление дает о себе знать головными болями, шумом в ушах, сильным сердцебиением. Что полезно знать о гипертонии.Гипертония (артериальная гипертензия) - это заболевание, которое характеризуется повышенным артериальным давлением. Диагноз «гипертония» можно поставить примерно каждому третьему зрелому человеку на планете. Но не все люди догадываются о том, что кровяное давление в их сосудах превышает норму: проблема может долго не давать о себе знать, протекая бессимптомно. Коварство артериальной гипертензии в ее тяжелых осложнениях – если запустить болезнь или неправильно ее лечить, есть высокий риск инфаркта/инсульта.Гипертония у женщин и мужчинЗначительную часть жизни (до наступления менопаузы) женщин «оберегает» от высокого давления и, соответственно, от инсультов и инфарктов гормон эстроген. Мужчины, напротив, уже с 35 лет пребывают в группе риска. Но в преклонные годы ситуация кардинально меняется: после 65 лет гипертония чаще одолевает женщин, чем мужчин.Нормальное давлениеВажно не забывать о том, что кровяное давление имеет непостоянное значение, его динамика в течение дня и в разной обстановке меняется. Нормальный показатель артериального давления - 120/80 мм.рт.ст.Все люди страдают гипертонической болезнью?Да, на всех материках люди знакомы с проблемой повышенного давления. По статистике 50% представителей негроидной расы страдают гипертонией. У европеоидов это значение колеблется в пределах 30%.Имеется ли предрасположенность к гипертонической болезни?Факторы повышения артериального давления:стрессы,пагубные привычки,злоупотребление соленой пищей,гормональные контрацептивы.Не исключен и генетический фактор. Но если в вашей семье есть гипертоники, это не значит, что и вы приобретете данную проблему. Хотя профилактические меры могут снизить вероятность заболевания.Пищевой протокол для нормального артериального давленияЗдоровое питание поможет сохранить нормальное состояние кровеносных сосудов.Рекомендуется ввести в рацион овощи (особенно свекла и листовая капуста), фрукты (они содержат высокий процент антиоксидантов). Способствует снижению давления зелень (шпинат), ягоды, бананы. Если употреблять их каждый день, ваше артериальное давление долго будет в норме.Другие продукты, которые помогут снизить артериальное давление:молоко (нежирное),йогурт,овсяная каша,лосось,семечки тыквы и подсолнечника,пряности,чеснок,черный шоколад.Чтобы ваше давление поменьше отклонялось от нормы, старайтесь контролировать свое эмоциональное состояние, поменьше волноваться, избегать стрессов.

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