Что важно знать о повышенном давлении?
Гипертония (артериальная гипертензия) - это заболевание, которое характеризуется повышенным артериальным давлением. Диагноз «гипертония» можно поставить примерно каждому третьему зрелому человеку на планете. Но не все люди догадываются о том, что кровяное давление в их сосудах превышает норму: проблема может долго не давать о себе знать, протекая бессимптомно. Коварство артериальной гипертензии в ее тяжелых осложнениях – если запустить болезнь или неправильно ее лечить, есть высокий риск инфаркта/инсульта.
Гипертония у женщин и мужчин
Значительную часть жизни (до наступления менопаузы) женщин «оберегает» от высокого давления и, соответственно, от инсультов и инфарктов гормон эстроген. Мужчины, напротив, уже с 35 лет пребывают в группе риска. Но в преклонные годы ситуация кардинально меняется: после 65 лет гипертония чаще одолевает женщин, чем мужчин.
Нормальное давление
Важно не забывать о том, что кровяное давление имеет непостоянное значение, его динамика в течение дня и в разной обстановке меняется. Нормальный показатель артериального давления - 120/80 мм.рт.ст.
Все люди страдают гипертонической болезнью?
Да, на всех материках люди знакомы с проблемой повышенного давления. По статистике 50% представителей негроидной расы страдают гипертонией. У европеоидов это значение колеблется в пределах 30%.
Имеется ли предрасположенность к гипертонической болезни?
Факторы повышения артериального давления:
стрессы,
пагубные привычки,
злоупотребление соленой пищей,
гормональные контрацептивы.
Не исключен и генетический фактор. Но если в вашей семье есть гипертоники, это не значит, что и вы приобретете данную проблему. Хотя профилактические меры могут снизить вероятность заболевания.
Пищевой протокол для нормального артериального давления
Здоровое питание поможет сохранить нормальное состояние кровеносных сосудов.
Рекомендуется ввести в рацион овощи (особенно свекла и листовая капуста), фрукты (они содержат высокий процент антиоксидантов). Способствует снижению давления зелень (шпинат), ягоды, бананы. Если употреблять их каждый день, ваше артериальное давление долго будет в норме.
Другие продукты, которые помогут снизить артериальное давление:
молоко (нежирное),
йогурт,
овсяная каша,
лосось,
семечки тыквы и подсолнечника,
пряности,
чеснок,
черный шоколад.
Чтобы ваше давление поменьше отклонялось от нормы, старайтесь контролировать свое эмоциональное состояние, поменьше волноваться, избегать стрессов.
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