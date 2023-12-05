Доктор Кнапп рассказала, как замедлить рост уровня сахара в крови

Диабет сегодня является одной из самых больших проблем для всего мира. Именно поэтому специалисты многих стран ищут варианты, способные помочь гражданам сбалансировать уровень сахара. Как замедлить рост сахара в крови после приема пищи рассказала американский доктор Шеннон Кнапп.Специалист считает, что отличным помощником в этом деле станут небольшие прогулки пешком. При этом достаточно всего пяти минут для того, чтобы уровень сахара в крови несколько уменьшился.Такой совет поддерживают и коллеги доктора Кнапп, советуя при этом не забывать заниматься спортом. Ведь регулярные упражнения дают возможность организму расходовать инсулин эффективно, что положительно влияет на уровень сахара. Ну а если дополнить физические занятия сбалансированной диетой и минимизацией стрессовых ситуаций, уровень сахара можно вернуть в оптимальное русло.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки