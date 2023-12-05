Доктор Кнапп рассказала, как замедлить рост уровня сахара в крови
Специалист считает, что отличным помощником в этом деле станут небольшие прогулки пешком. При этом достаточно всего пяти минут для того, чтобы уровень сахара в крови несколько уменьшился.
Такой совет поддерживают и коллеги доктора Кнапп, советуя при этом не забывать заниматься спортом. Ведь регулярные упражнения дают возможность организму расходовать инсулин эффективно, что положительно влияет на уровень сахара. Ну а если дополнить физические занятия сбалансированной диетой и минимизацией стрессовых ситуаций, уровень сахара можно вернуть в оптимальное русло.
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