Специалисты дали несколько советов, как противостоять стрессу

Стрессовые ситуации случаются в жизни каждого человека. А потому нужно знать, как противостоять таким обстоятельствам. Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов на эту тему.И главным «оружием» со стрессовыми ситуациями является качественный сон, сообщает "Волгоградская правда.ру". Это поможет чувствовать себя лучше в момент бодрствования. А значит, лучше мыслить, справляясь с теми или иными проблемами, и концентрироваться на текущих задачах.Кроме того, в этом деле поможет физическая активность, правильная расстановка приоритетов, а также положительные эмоции. И если первый из перечисленных аспектов способен снизить кортизол – гормон стресса, то последний даст возможность не зацикливаться на ошибках и неудачах. Касаемо же правильной расстановки приоритетов, она помогает спланировать свой день. А это минимизирует вероятность возникновения непредвиденных ситуаций.

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