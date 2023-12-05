Специалисты дали несколько советов, как противостоять стрессу

Стрессовые ситуации случаются в жизни каждого человека. А потому нужно знать, как противостоять таким обстоятельствам. Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов на эту тему.

И главным «оружием» со стрессовыми ситуациями является качественный сон, сообщает "Волгоградская правда.ру". Это поможет чувствовать себя лучше в момент бодрствования. А значит, лучше мыслить, справляясь с теми или иными проблемами, и концентрироваться на текущих задачах.

Кроме того, в этом деле поможет физическая активность, правильная расстановка приоритетов, а также положительные эмоции. И если первый из перечисленных аспектов способен снизить кортизол – гормон стресса, то последний даст возможность не зацикливаться на ошибках и неудачах. Касаемо же правильной расстановки приоритетов, она помогает спланировать свой день. А это минимизирует вероятность возникновения непредвиденных ситуаций.

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