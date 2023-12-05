Врач Антимирова объяснила, почему "твердый" живот сложнее поддается похудению

Большинство людей, которые хотят избавиться от лишнего жира на талии, интересуются, какой живот сложнее убрать, мягкий или твердый.На этот вопрос ответила врач Евгения АнтимироваВрач Антимирова утверждает, что избавиться от "живота" непросто. Разные виды жира требуют разных способов коррекции.«Обычно люди жалуются на то, что, несмотря на все усилия, регулярные занятия спортом и соблюдение правильного питания, „жировая ловушка“ никуда не уходит», — говорит врач.Легче скорректировать мягкий живот, то есть складки на таком животе подвижны. Твердый живот с плотной жировой тканью. Это связано с тем, что плотный жир содержит клетки в состоянии фиброза, и между ними образуются спайки.Для успешной борьбы с плотным жиром врач рекомендует использовать дренажные методы, такие как массаж и различные аппаратные процедуры. Они помогают смягчить жировую ткань и сделать ее более гибкой для коррекции.Следует учесть, что если есть накоплением висцерального жира — жира, который скапливается вокруг внутренних органов, то аппаратные методики не спасут, утверждает Антимирова.Врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум назвала 4 способа стабильного похудения, которые помогут избавиться от жира на животе, в том числе висцерального.Избегайте продуктов, содержащих трансжирыТрансжиры создаются путем перекачивания водорода в ненасыщенные жиры, такие как соевое масло."Согласно наблюдательным исследованиям и исследованиям на животных, эти жиры связаны с воспалением, болезнями сердца, резистентностью к инсулину и увеличением брюшного жира", - говорит Лементина.Придерживайтесь диеты с высоким содержанием белкаБелок является важным питательным веществом для контроля веса.Высокое потребление белка увеличивает высвобождение пептида гормона сытости YY, который снижает аппетит и способствует насыщению."Белок также повышает скорость метаболизма и помогает сохранить мышечную массу во время снижения веса".Многие обсервационные исследования показывают, что люди, которые едят больше белка, как правило, имеют меньше брюшного жира, чем те, кто придерживается диеты с низким содержанием белка.Обязательно включайте в каждый прием пищи хороший источник белка, например:мясорыбаяйцамолочныйсывороточный протеинбобыСнизьте уровень стрессаСтресс может привести к увеличению жира на животе, заставляя надпочечники вырабатывать кортизол, также известный как гормон стресса.Исследования показывают, что высокий уровень кортизола повышает аппетит и способствует накоплению жира в брюшной полости."Более того, женщины, у которых уже есть большая талия, как правило, производят больше кортизола в ответ на стресс. Повышенный уровень кортизола еще больше способствует увеличению жира в области середины тела".Чтобы уменьшить жир на животе, занимайтесь деятельностью, которая снимает стресс. Практика йоги или медитации может быть эффективной.Занимайтесь аэробными упражнениями (кардио)Аэробные упражнения — эффективный способ улучшить здоровье и сжечь калории.Исследования также показывают, что это может быть эффективной формой упражнений для уменьшения жира на животе. Однако результаты неоднозначны относительно того, являются ли упражнения умеренной или высокой интенсивности более полезными."Одно исследование показало, что женщины в постменопаузе теряли больше жира во всех областях, когда они занимались аэробными упражнениями в течение 300 минут в неделю, по сравнению с теми, кто тренировался 150 минут в неделю".

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