Остеопороз и микрофлора кишечника: в чем связь?

Остеопороз – распространенное заболевание, при котором костная ткань постепенно истончается и разрушается. Оно чаще диагностируется после 45?50 лет, у женщин в период менопаузы. Ученые установили, что одним из методов лечения и профилактики может стать здоровая микрофлора кишечника.Интересное исследование американских специалистов обнаружило в составе микрофлоры специфическую комменсальную бактерию. Она не только участвует в поддержке иммунитета и переваривании пищи. Микроорганизм необходим для формирования костной ткани, регулирует ее плотность и структуру, что важно для профилактики остеопороза.Взаимосвязь микрофлоры и костной тканиВ кишечнике содержатся миллионы бактерий, полезных пробиотиков и пребиотиков. Они регулируют процесс пищеварения, перерабатывают продукты в белки, жиры и углеводы, участвуют в энергообмене. При здоровой микрофлоре иммунитет активно вырабатываются иммунные клетки, защищающие организм от вирусов и бактерий.Костная ткань медленно, но постоянно обновляется. Она состоит из живых клеток, которые после определенного цикла отмирают, заменяются более молодыми. Непрерывный процесс обеспечивает прочность костей, обеспечивает рост человека в детстве, срастание переломов.В юном и молодом возрасте костная ткань обновляется быстро, поэтому травмы заживают без последствий за несколько недель. После 35?40 лет запускается процесс естественного старения, скорость заметно снижается, может развиваться остеопороз. Уменьшают плотность костей следующие факторы:гормональные нарушения;курение;неправильное питание;лишний вес;малоподвижный образ жизни.Риск развития остеопороза увеличивается в период менопаузы. У женщин снижается количество гормонов, которые влияют на обмен веществ. Ткани хуже усваивают кальций и витамин Д, поэтому кости становятся более хрупкими. Любая травма оборачивается сложным переломом со смещением, который требует длительного восстановления.Пробиотики как способ лечения остеопорозаМикрофлора человека уникальна по составу. В ней содержатся полезные пробиотики – живые бактерии, регулирующие процесс пищеварения. Они находятся на эпителии, обеспечивают выработку ферментов для расщепления пищи. По структуре они напоминают молочнокислые колонии грибков, которые содержатся в кефире и йогурте.Плотность костной ткани регулируют клетки остеобласты и остеокласты. Они отвечают за процесс обновления, его интенсивность. В лаборатории было установлено, что при высоком уровне полезных пробиотиков в кишечнике кости становились более крепкими, быстрее заживали переломы.При здоровой микрофлоре и поддержании уровня пробиотиков происходят следующие процессы:Вырабатывается антимикробный пептид LCN2, который защищает организм от инфекций. Снижается риск воспаления синовиальной жидкости, омывающей суставы.Кишечник работает слажено, поэтому из пищи организм получает максимум белков, кальция, витаминов и минералов.Остеопороз возникает на фоне воспалительной реакции иммунной системы. Пробиотики поддерживают и стимулируют иммунитет, активируют выработку защитных клеток лимфоцитов и лейкоцитов.На состав микрофлоры влияет питание человека. Для поддержания здорового уровня необходимо правильно и полноценно питаться, включать в ежедневный рацион продукты, богатые клетчаткой: свежие фрукты, ягоды, каши, отруби, капусту, свеклу и тыкву. Ежедневно выпивайте 1?2 стакана кисломолочного напитка, съедайте натуральный йогурт без сахара и наполнителей.При воспалении принимайте антибиотики только по назначению лечащего врача. Препараты подавляют рост микрофлоры в кишечнике, нарушают хрупкий баланс. Дополнительно используйте пробиотики в капсулах, чтобы восстановить их уровень и поддержать иммунитет.После 45 лет организм стареет, многие процессы замедляются. Человек теряет костную массу, что угрожает тяжелыми переломами с осложнениями, травмой шейки бедра. Поддерживая здоровую микрофлору кишечника, можно значительно снизить риск остеопороза, сохранить активность и подвижность.

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