Терапевт Кондрахин: детское шампанское может оказаться ядом для некоторых людей

Терапевт Андрей Кондрахин заявил: детское шампанское способно вредить организму не хуже настоящего «взрослого» алкоголя.Терапевт Кондрахин рассказал о том, почему детское шампанское не стоит воспринимать безвредным напитком, который создан как безобидное развлечение в новогоднюю ночь. Специалист предупредил, что для некоторых людей детское шампанское может оказаться «настоящим ядом».«Это к шампанскому отношения никакого не имеет, потому что то, что в бутылке налито, в основном сильногазированный напиток. Сам по себе он высококалорийный... Большое количество углеводов также приводит к увеличению кислоты и повышению сахара. Поэтому для больных сахарным диабетом это вообще яд», - объяснил Кондрахин .Медик добавил, что сильная газация напитка приводит к повышению уровня углекислоты, что ведет к проблемам с желудком, обострению гастритов, язвы.Детям лучше не разрешать пить такое шампанское в Новый год в количестве больше одного стакана.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки