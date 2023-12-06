Терапевт Кондрахин: детское шампанское может оказаться ядом для некоторых людей
Терапевт Кондрахин рассказал о том, почему детское шампанское не стоит воспринимать безвредным напитком, который создан как безобидное развлечение в новогоднюю ночь. Специалист предупредил, что для некоторых людей детское шампанское может оказаться «настоящим ядом».
«Это к шампанскому отношения никакого не имеет, потому что то, что в бутылке налито, в основном сильногазированный напиток. Сам по себе он высококалорийный... Большое количество углеводов также приводит к увеличению кислоты и повышению сахара. Поэтому для больных сахарным диабетом это вообще яд», - объяснил Кондрахин .
Медик добавил, что сильная газация напитка приводит к повышению уровня углекислоты, что ведет к проблемам с желудком, обострению гастритов, язвы.
Детям лучше не разрешать пить такое шампанское в Новый год в количестве больше одного стакана.
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