Онколог Евстратов: меланома возникает на разных органах и тканях – не только из родинок

Врач-онколог Роман Евстратов: меланома может возникнуть даже на чистом, лишенном родинок участке кожи.Онколог Евстратов рассказал в интервью, что меланома (рак кожи) является одним из самых опасных и смертоносных заболеваний. Данный вид рака отличается агрессивным развитием, быстро дает метастазы, – при этом его риск увеличивается в связи с тем, что человек подвергается интенсивному воздействию солнечных лучей.«Ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК клеток кожи и спровоцировать развитие злокачественных изменений», - предупредил Евстратов в беседе с РИАМО.Многие люди считают, что меланома может появиться только на месте поврежденной родинки. Онколог констатировал, что родинки действительно способны становиться злокачественными под влиянием негативных факторов, однако меланома из родинок возникает не так часто, как многие думают.Признаки того, что родинка становится злокачественной:Асимметричная форма, нечеткие края;Небольшие кровоизлияния;Быстрый горизонтальный рост;Появление утолщений на поверхности;Неравномерная окраска;Покраснение кожи вокруг.Онколог обратил внимание на то, что имеющиеся на теле родинки не нужно раздражать одеждой и аксессуарами, тем более травмировать. Также врач порекомендовал не удалять родинки в косметологических кабинетах – это должны делать врачи с проведением гистологического анализа.Евстратов подчеркнул, что меланома может возникать на разных органах и тканях – не только из родинок.«Меланома может образоваться не только из родинок, но и на чистом участке кожи, под ногтями и даже в других органах и тканях: глаза, лимфоузлы, кишечник», - перечислил врач.

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