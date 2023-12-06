Синдром рождественской елки и еще 8 проблем со здоровьем, которых надо опасаться зимой

У каждого времени года есть свой, особый набор проблем со здоровьем, которые беспокоят людей в этот период чаще обычного. Так, с приходом холодов стоит опасаться не только традиционных гриппа, простуды и ОРВИ.«Доктор Питер» писал о том, что сейчас в России растет заболеваемость респираторными инфекциями, включая грипп и COVID-19. В этом нет ничего необычного, так происходит каждый год осенью и зимой. Кроме того, среди детей в этом году врачи отмечают необычайный рост количества случаев микоплазменной инфекции, часто приводящей к пневмонии. Хоть эта инфекция тоже не новая и регистрируется ежегодно, такой всплеск стал в некотором роде неожиданностью.Но для зимы характерны не только эти болезни. По словам Оксаны Драпкиной, врача-терапевта, академика РАН, есть еще особенности холодного сезона, на которые надо обращать внимание, а еще лучше — к ним готовиться. В своем телеграм-канале специалист перечислила девять зимних проблем со здоровьем.1. Сердечно-сосудистые заболеванияДа, зимой сердечные приступы случаются чаще, чем в другие сезоны, — это подтверждает статистика. По словам профессора Драпкиной, это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличения нагрузки на сердце: ему надо работать с большими усилиями, чтобы поддерживать нормальную температуру тела.Что делать, чтобы защититься от зимнего инфаркта, читайте ЗДЕСЬ.2. Ледовые травмыХолодное время года становится горячей порой для травматологов. Здесь все очевидно: людей, поскользнувшихся и упавших на льду, обычно очень много. Хотя угроза есть и сверху: сосульки и снег на крышах даже при небольшой оттепели могут упасть на голову. Поэтому старайтесь не ходить близко к стенам зданий и под балконами. Какие пять правил помогут не переломать руки-ноги в гололед и как распознать перелом, читайте ЗДЕСЬ.Кстати, самым опасным зимним развлечением врачи называют катание на ватрушках.3. Переохлаждение и отмороженияЧаще всего от переохлаждения страдают дети и пожилые люди, что связано с недостаточно хорошо работающей системой терморегуляции.Распознать переохлаждение можно по этим признакам:бледность кожи;посиневшие губы;озноб;трудности с речью.Если вовремя не оказать помощь, человек может даже потерять сознание.«Переохладиться есть риск не только при сильном морозе, но даже при плюсовой температуре при высокой влажности, сильном ветре, в мокрой одежде и обуви, при опьянении», — добавляет врач.Отморожение обычно угрожает выступающим частям тела — это уши, нос, пальцы рук и ног. Вначале кожа бледнеет, при более длительном воздействии холода появляются пузыри, а далее развивается некроз тканей.4. Сезонное аффективное расстройствоЕго еще называют зимней депрессией, она связана с уменьшением длины светового дня. Такая депрессия проявляется:сонливостью;утомляемостью;нарушениями сна;сложностью с концентрацией внимания;тягой к перееданию.Лечится это расстройство регулярными физическими упражнениями, прогулками в ясную погоду и светотерапией, имитирующей естественный солнечный свет. Если эти меры не приносят результата, психотерапевт может назначить прием антидепрессантов.5. Сухость кожиСухость, зуд и растрескивание кожи — частое явление зимой. Помочь своей коже справиться с холодом на улице и слишком сухим воздухом в помещении можно, если:установить дома увлажнитель воздуха или повесить в комнатах влажную ткань;принимать теплый, а не горячий душ. Горячая вода высушивает кожу и провоцирует ее зуд. После душа на еще влажную кожу желательно нанести крем или лосьон.6. Бронхиальная астмаХолодный и сухой воздух может спровоцировать приступ астмы. В этом случае Оксана Драпкина советует:по возможности оставаться дома;если все-таки нужно выйти из дома, то укутать нос и рот шарфом;всегда иметь под рукой ингалятор;регулярно проветривать квартиру и делать влажную уборку;соблюдать меры по профилактике ОРВИ, с высокой вероятностью они тоже могут привести к обострению астмы.7. Отравление угарным газомПо словам профессора Драпкиной, именно осенью и зимой резко возрастает количество отравлений угарным газом. Чаще всего это происходит в жилых домах, когда используются системы отопления, закрыты окна и плохая вентиляция.При длительном воздействии небольших количеств угарного газа человек чувствуетголовную боль;головокружение;слабость;тошноту.При высоких концентрациях наступает смерть.«Для профилактики отравления необходимо регулярно проверять работу системы отопления, чаще проветривать помещение и установить детекторы угарного газа рядом с газовыми приборами», — напоминает врач.8. Синдром РейноЭто состояние, при котором происходит спазм мелких сосудов. Он случается из-за холода или эмоционального стресса. Чаще всего поражаются пальцы рук, чуть реже — ног. В этом случае пальцы бледнеют, становятся холодными и болезненными. Приступ обычно длится 15-20 минут, но иногда может продолжаться до нескольких часов.При склонности к синдрому Рейно специалист рекомендует всегда защищать кисти рук и ступни от холода и ветра. Лучше выбирать варежки, а не перчатки: в них пальцы греют друг друга. Сейчас также продаются специальные перчатки и носки с подогревом.«Стоит отметить, что этот синдром может быть первым симптомом ревматических заболеваний, поэтому при его появлении необходимо проконсультироваться с врачом», — уточняет Оксана Драпкина.9. Синдром рождественской елкиТак называют аллергическую реакцию на живую ель. Возникает она из-за спор плесени, которая растет на дереве в естественных условиях. При попадании в дом плесень начинает размножаться еще быстрее и вызывает у человека:насморк;зуд в носу;слезотечение;проблемы с дыханием;кашель;боль в груди.Если замечаете, что при появлении в квартире живой елки на Новый год вам становится плохо, замените ее на искусственное дерево.«Если хочется установить живую ель, ее нужно промыть водой и высушить, а сразу после праздников вынести на улицу», — добавляет специалист.

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