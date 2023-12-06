Neurology: выявлены пять предупреждающих признаков рассеянного склероза

Что, если биологические механизмы, вызывающие рассеянный склероз, были запущены за годы до клинического диагноза? Это то, что предлагает команда Парижского института мозга в новом исследованииИсследователи показывают, что в масштабе населения частота таких расстройств, как депрессия, запор и инфекции мочевыводящих путей, связана с диагнозом рассеянного склероза пять лет спустя. Эти результаты очерчивают продромальную фазу заболевания, но на этом этапе они не позволяют разработать методику раннего выявления.Рассеянный склероз (РС) — неврологическое заболевание, при котором иммунная система атакует миелин — защитную оболочку нервных волокон, играющую решающую роль в распространении нервных импульсов между мозгом и периферическими органами. Во Франции рассеянным склерозом страдают 120 000 человек, лечение которых значительно улучшилось за последние десять лет. К сожалению, до сих пор не существует лекарства, о котором можно было бы говорить, и вообще нет терапевтического решения для 15% пациентов с прогрессирующей формой.«Одна из основных трудностей при рассеянном склерозе заключается в том, что мы не наблюдаем строгого соответствия между тяжестью поражения нервных волокон и симптомами пациентов. Это значительно ограничивает наши возможности прогнозировать течение заболевания», — говорит профессор Селин Луапре из Парижского института мозга. «Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы обнаружить заболевание как можно раньше, задолго до того, как поражения станут видны на МРТ, в надежде отсрочить наступление инвалидности».Несколько исследований уже показали, что у некоторых пациентов легкие симптомы присутствовали за десять лет до постановки диагноза. Осталось количественно оценить это явление в популяционном масштабе, чтобы точно определить «продромальную фазу» рассеянного склероза, то есть период, в течение которого заболевание развивается незаметно. Кроме того, лучшее понимание ранних симптомов рассеянного склероза могло бы помочь исследователям точно определить момент, когда начинается воспалительный процесс, вызывающий поражение центральной нервной системы.С этой целью команда Селин Луапре в сопровождении Октава Гинебретьера и Томаса Неделака сравнила данные о состоянии здоровья 20 174 пациентов с рассеянным склерозом, 54 790 пациентов без рассеянного склероза и 37 814 пациентов, страдающих двумя аутоиммунными заболеваниями, которые, как и рассеянный склероз, в основном поражают женщин и молодых людей, а именно 30 477 человек. пациентов с болезнью Крона и 7337 с волчанкой.Используя анонимные медицинские записи Британской сети улучшения здоровья (THIN), команда проанализировала траекторию здоровья этих пациентов, сосредоточив внимание на частоте 113 распространенных симптомов и заболеваний в течение пяти лет до и пяти лет после постановки диагноза. Аналогичный отчетный период использовался для контрольных пациентов без аутоиммунных заболеваний.Исследователи заметили, что пять симптомов были в значительной степени связаны с более поздним диагнозом рассеянного склероза: депрессия, сексуальные расстройства, запор, цистит и другие инфекции мочевыводящих путей.«Эта связь была достаточно надежной на статистическом уровне, чтобы мы могли заявить, что это ранние клинические предупреждающие признаки, вероятно, связанные с повреждением нервной системы у пациентов, у которых позже будет диагностирован рассеянный склероз», — объясняет профессор Селин Луапре. «Преобладание этих симптомов сохранялось и даже увеличивалось в течение пяти лет после постановки диагноза».Однако эти пять симптомов также появляются в продромальной фазе волчанки и болезни Крона, а это значит, что они неспецифичны для рассеянного склероза. Самое главное, что они также широко распространены у здоровых людей.«Самых этих признаков будет недостаточно для постановки раннего диагноза, но они, безусловно, помогут нам лучше понять механизмы рассеянного склероза, который имеет множество причин, и реконструировать его естественную историю», — добавляет Луапре. «Наконец, эти новые данные подтверждают идею о том, что заболевание начинается задолго до появления классических неврологических симптомов».Лишь у небольшой части людей, страдающих депрессией, сексуальными проблемами, запорами и инфекциями мочевыводящих путей, через несколько лет будет диагностировано аутоиммунное заболевание. Но в группах населения с особым риском — например, при некоторых семейных формах рассеянного склероза — эти признаки помогут заблаговременно предупредить и, возможно, привести к терапевтическому вмешательству.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки