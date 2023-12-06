Neurology: выявлены пять предупреждающих признаков рассеянного склероза
Исследователи показывают, что в масштабе населения частота таких расстройств, как депрессия, запор и инфекции мочевыводящих путей, связана с диагнозом рассеянного склероза пять лет спустя. Эти результаты очерчивают продромальную фазу заболевания, но на этом этапе они не позволяют разработать методику раннего выявления.
Рассеянный склероз (РС) — неврологическое заболевание, при котором иммунная система атакует миелин — защитную оболочку нервных волокон, играющую решающую роль в распространении нервных импульсов между мозгом и периферическими органами. Во Франции рассеянным склерозом страдают 120 000 человек, лечение которых значительно улучшилось за последние десять лет. К сожалению, до сих пор не существует лекарства, о котором можно было бы говорить, и вообще нет терапевтического решения для 15% пациентов с прогрессирующей формой.
«Одна из основных трудностей при рассеянном склерозе заключается в том, что мы не наблюдаем строгого соответствия между тяжестью поражения нервных волокон и симптомами пациентов. Это значительно ограничивает наши возможности прогнозировать течение заболевания», — говорит профессор Селин Луапре из Парижского института мозга. «Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы обнаружить заболевание как можно раньше, задолго до того, как поражения станут видны на МРТ, в надежде отсрочить наступление инвалидности».
Несколько исследований уже показали, что у некоторых пациентов легкие симптомы присутствовали за десять лет до постановки диагноза. Осталось количественно оценить это явление в популяционном масштабе, чтобы точно определить «продромальную фазу» рассеянного склероза, то есть период, в течение которого заболевание развивается незаметно. Кроме того, лучшее понимание ранних симптомов рассеянного склероза могло бы помочь исследователям точно определить момент, когда начинается воспалительный процесс, вызывающий поражение центральной нервной системы.
С этой целью команда Селин Луапре в сопровождении Октава Гинебретьера и Томаса Неделака сравнила данные о состоянии здоровья 20 174 пациентов с рассеянным склерозом, 54 790 пациентов без рассеянного склероза и 37 814 пациентов, страдающих двумя аутоиммунными заболеваниями, которые, как и рассеянный склероз, в основном поражают женщин и молодых людей, а именно 30 477 человек. пациентов с болезнью Крона и 7337 с волчанкой.
Используя анонимные медицинские записи Британской сети улучшения здоровья (THIN), команда проанализировала траекторию здоровья этих пациентов, сосредоточив внимание на частоте 113 распространенных симптомов и заболеваний в течение пяти лет до и пяти лет после постановки диагноза. Аналогичный отчетный период использовался для контрольных пациентов без аутоиммунных заболеваний.
Исследователи заметили, что пять симптомов были в значительной степени связаны с более поздним диагнозом рассеянного склероза: депрессия, сексуальные расстройства, запор, цистит и другие инфекции мочевыводящих путей.
«Эта связь была достаточно надежной на статистическом уровне, чтобы мы могли заявить, что это ранние клинические предупреждающие признаки, вероятно, связанные с повреждением нервной системы у пациентов, у которых позже будет диагностирован рассеянный склероз», — объясняет профессор Селин Луапре. «Преобладание этих симптомов сохранялось и даже увеличивалось в течение пяти лет после постановки диагноза».
Однако эти пять симптомов также появляются в продромальной фазе волчанки и болезни Крона, а это значит, что они неспецифичны для рассеянного склероза. Самое главное, что они также широко распространены у здоровых людей.
«Самых этих признаков будет недостаточно для постановки раннего диагноза, но они, безусловно, помогут нам лучше понять механизмы рассеянного склероза, который имеет множество причин, и реконструировать его естественную историю», — добавляет Луапре. «Наконец, эти новые данные подтверждают идею о том, что заболевание начинается задолго до появления классических неврологических симптомов».
Лишь у небольшой части людей, страдающих депрессией, сексуальными проблемами, запорами и инфекциями мочевыводящих путей, через несколько лет будет диагностировано аутоиммунное заболевание. Но в группах населения с особым риском — например, при некоторых семейных формах рассеянного склероза — эти признаки помогут заблаговременно предупредить и, возможно, привести к терапевтическому вмешательству.
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