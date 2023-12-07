Врач Дараселия: недосып и прием алкоголя ускоряют старение кожи

Врач-косметолог, дерматовенеролог Софико Дараселия рассказала о трех ключевых факторах, которые ускоряют внешнее старение.Врач Дараселия предупредила, что особенности образа жизни человека оказывают значительное воздействие на состояние его кожи и подверженность старению. Специалистка подчеркнула, что недосып и прием алкоголя особенно существенно ускоряют старение кожи.«Если говорит об образе жизни, то здесь играют роль ряд факторов. Первый – это достаточное количество сна, который прямо влияет на гормональный статус, выработку коллагена и состояние кожи. Соответственно, если человек не высыпается, то старение кожи будет происходить гораздо быстрее», - поделилась медик с «Газетой.Ru».Отмечая влияние алкоголя на состояние кожи, врач отметила, что его частый прием ведет к появлению отечности на лице, а также к возникновению таких проблем как гиперемия или купероз, вызывающих нездоровую красноту и рыхлость. Все это дает эффект преждевременного старения.Врач Дараселия добавила, что на состоянии кожи и лица отражается питание людей – в первую очередь их старят активно употребляемые вредные жиры и простые углеводы, сахар. Также ускоряет старение кожи недостаточно интенсивное кровообращение – результат того, что человек много времени проводит в состоянии неподвижности.Еще одним значимым фактором внешнего старения является отсутствие защиты от воздействия солнца, из-за которого кожа подвергается так называемому фотостарению.«При выходе на улицу в солнце нужно обязательно использовать солнцезащитные кремы», - констатировала эксперт.Третьим фактором ускоренного старения врач назвала подверженность частым стрессам или хронический стресс. Софико Дараселия подтвердила, что профилактика стрессовых состояний помогает людям выглядеть моложе.

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