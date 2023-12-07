Nutrients: бурые морские водоросли сокращают уровень сахара в крови на 16%
Исследователи анализировали 23 предыдущих публикаций по этой теме и выяснили, что BSC – это эффективная диетическая добавка как для снижения риска развития сахарного диабета 2 типа (T2D), так и для стабилизации уровня глюкозы в крови у пациентов, страдающих этим состоянием.
Метрики глюкозы и T2D, включая гемоглобин А1с (HbA1c), послеедеятельностная глюкоза в крови и HOMA-IR (произведение уровня глюкозы натощак на уровень инсулина натощак, деленное на константу), показали значительное улучшение при употреблении коричневых водорослей по сравнению с контрольной группой, которая не употребляла это пищевое вещество. Эти результаты подчеркивают коричневые водоросли как естественную, безопасную и сравнительно недорогую альтернативу традиционным клиническим вмешательствам при T2D.
Выводы исследования
Хотя коричневые водоросли не оказали существенного влияния на уровень инсулина натощак, наблюдалось почти 16,5% снижение уровня глюкозы натощак. Уровни послеедеятельностной глюкозы (измерялись через 60, 90 и 120 минут после приема пищи) также демонстрировали положительные результаты, со снижением уровня глюкозы во всех анализируемых временных точках.
Анализы модели гомеостатической оценки инсулинорезистентности (HOMA-IR) и HbA1c выявили значительное снижение обоих показателей, причем результаты были последовательны для всех подгрупп, потреблявших не менее 1000 мг/день водорослей или экстракта водорослей.
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