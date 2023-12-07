Эндокринолог Петрова назвала ранние симптомы диабета, а врач Гуреева рассказала как "поймать" диабет на ранней стадии

Ранние признаки диабета в беседе с «Мослентой» назвала руководитель клиники эндокринологии доктора Петровой, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ирина Петрова.«Диагностика болезни на ранних стадиях имеет свои сложности, так как ее признаки могут быть неявными. Этот тяжелый недуг долгое время не дает о себе знать, однако позже проявляется развитием классических симптомов: покалыванием в конечностях, постоянной жаждой, ухудшением зрения», — пояснила специалист.Кроме того, сигнализировать о заболевании могут следующие признаки: частое мочеиспускание (особенно ночью), сильное чувство голода, необъяснимая потеря веса, замедленное заживление ран или порезов, зуд кожи, слабость, проблемы со сном, снижение сексуального влечения, тяга к сладкому, рассказала Павлова.Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала как "поймать" диабет на ранней стадии и обратить его вспять.Что такое преддиабет?"Преддиабет означает, что уровень глюкозы в крови (также называемый сахаром в крови) выше нормы. Когда уровень глюкозы в крови достигает определенного уровня, у вас диабет".Преддиабет – это когда уровень глюкозы в крови слишком высок, но недостаточно высок, чтобы называться диабетом. У людей, у которых развивается диабет 2 типа, обычно сначала развивается преддиабет. Если у вас преддиабет, у вас гораздо более высокий риск развития диабета 2 типа. Вы также подвержены риску развития других заболеваний, включая болезни сердца, сердечный приступ или инсульт."Если у вас предиабет, вы можете предотвратить или отсрочить развитие полномасштабного диабета 2 типа, изменив образ жизни. К ним относятся здоровое питание, достижение и поддержание здорового веса, а также регулярные физические упражнения".Симптомы предиабетаПреддиабет обычно не вызывает никаких симптомов. Единственный способ узнать, есть ли он у вас, — это проверить уровень сахара в крови.Что вызывает преддиабет?"Предиабет возникает, когда инсулин в организме не работает должным образом. Инсулин помогает клеткам вашего тела использовать глюкозу из крови. Когда инсулин не работает должным образом, в крови накапливается слишком много глюкозы".Более высокие уровни, чем обычно, могут указывать на преддиабет. Если уровень становится достаточно высоким, у вас развивается диабет 2 типа.Высокий уровень глюкозы может со временем повредить ваши кровеносные сосуды и нервы. Это увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и других проблем со здоровьем.Вы находитесь в группе риска развития преддиабета, если верно хотя бы одно из следующих условий:У вас избыточный вес или ожирение.У вас есть родитель или брат или сестра, страдающие диабетом.У вас был диабет во время беременности (так называемый гестационный диабет).У вас повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.).Уровень холестерина ЛПВП («хороший» холестерин) слишком низок или уровень триглицеридов (специфических жиров) выше 250 мг на дл.У вас синдром поликистозных яичников (СПКЯ).Как диагностируется предиабет?Вам следует пройти тестирование на диабет, если вам 45 лет и старше. Вам также следует пройти тестирование, если вы моложе 45 лет и у вас есть какой-либо из перечисленных выше факторов риска.

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