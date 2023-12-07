Основа долголетия: отказ от двух продуктов может продлить жизнь на 10 лет

Группа учёных из Бергенского университета в Норвегии обнаружила, что отказ от двух популярных продуктов может увеличить продолжительность жизни на 10 лет.Выяснилось, что любители нездорового питания ели мало цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и орехов, но потребляли большое количество обработанного мяса, яиц, рафинированных зёрен и подслащённых сахаром напитков.Что касается диеты, способствующей долголетию, то она включала умеренное количество цельнозерновых продуктов, фруктов, рыбы и белого мяса, большое количество молока и молочных продуктов, овощей, орехов и бобовых, а также совсем небольше количества яиц, красного мяса и газированных напитков.Учёные пришли к выводу, что отказ от нездорового питания в среднем возрасте в пользу диеты долголетия может продлить жизнь до 10 лет. По словам исследователей, переход на диету долголетия в 40 лет был связан с увеличением продолжительности жизни на 10,8 года для мужчин и на 10,4 года для женщин.Причём наибольший прирост продолжительности жизни наблюдался у людей, отказавшихся от газированных напитков и обработанного мяса (колбасы и бекона).

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