Витамины и минералы для печени

Организм человека должен получать оптимальное количество витаминов и минералов, в противном случае работа некоторых систем может нарушиться. Нехватка полезных микроэлементов особенно пагубно влияет на печень. Предлагаем ознакомиться со списком витаминов и минералов, необходимых для поддержки здоровья печени.Важно обеспечить нормальную работу печени, поскольку именно этот орган защищает организм от воздействия вредных веществ, способствует очищению крови и обеспечивает оптимальное протекание обменных процессов. Также в печени вырабатываются иммуноглобулины и хранится гликоген. Нормальное функционирование печени невозможно без правильного питания, поэтому важно следить за тем, что вы употребляете в пищу. И нужно учитывать тот факт, что в печени нет нервных окончаний, то есть если проблема и существует, то вы это вряд ли заметите.ВитаминыДля нормализации работы печени нужно включить в рацион следующие нутриенты:1. A витамин (ретинол) – содержится в овощах и фруктах оранжевого цвета, зелени, сухофруктах. Суточная норма составляет 0,7 мг. Ретинол обеспечивает:сохранение гликогена в печени;восстановление гепатоцитов;выработку желчи;нормализацию процесса выработки холестерина.Принимать добавки с этим витамином необходимо только по рекомендации врача, поскольку в повышенном количестве он оказывает токсическое действие на организм.2. E витамин (токоферол) – содержится в нерафинированных растительных маслах, яйцах, пророщенной пшенице, а также кисломолочных продуктах. Обладает следующими полезными свойствами:укрепляет клеточные мембраны;нормализует гормональный обмен;активирует обменные процессы.3. C витамин – содержится в шиповнике, клюкве, бруснике, цитрусовых, зелени и квашеной капусте. Обладает следующими свойствами:предотвращает жировую дистрофию печени;нейтрализует свободные радикалы;усиливает процесс усвоения других витаминов.4. K витамин – в значительном количестве содержится в листовой зелени, шпинате, капусте, кукурузе, яйцах и молоке. Добавку с таким витамином назначают при таких заболеваниях, как гепатит и цирроз, поскольку этот микроэлемент:активирует процесс отделения желчи;улучшает свертываемость крови;ускоряет регенерацию печеночных клеток.5. Витамины группы B. Тиамин или витамин B1 содержится в орехах, семечках, отрубях, злаках, листовой зелени. Он оказывает следующее воздействие на организм:ускоряет процесс вывода из печени излишков липидов;запускает процесс восстановления гепатоцитов;предотвращает развитие печеночной недостаточности.Основными источниками рибофлавина или витамина B2 являются мясо и молоко, также он содержится в гречневой крупе и миндале. На организм данный витамин оказывает следующее действие:способствует выработке гликогена;улучшает секрецию желчи;усиливает процесс восстановления гепатоцитов;защищает печень от окислительных процессов.Витамином B6 богаты овощи, бобовые, яйца, морепродукты и орехи. На организм данный витамин оказывает следующее действие:предотвращает скопление триглицеридов в печени;предотвращает накопление в печени излишков гомоцистеина.Витамин B8 содержится в моркови, капусте, чечевице, овсянке, арахисе, грейпфруте и изюме. Этот нутриент позволяет:укрепить клеточные мембраны;стимулировать липидный обмен;усилить отток желчи;предотвратить развитие цирроза.6. Липоевая кислота – еще один витамин, который крайне необходим для поддержки здоровья печени. Такая кислота содержится в мясе, капусте, рисе, чечевице, овсянке и шпинате. Благодаря этому витамину:улучшаются обменные процессы в организме;обезвреживаются токсины, полученные в результате обменных процессов;усиливается процесс восстановления гепатоцитов;печень защищена от жирового перерождения.МинералыДля здоровья печени помимо витаминов нужны и минералы, в частности:магний, который защищает печень от пагубного воздействия токсинов, улучшает процесс кровообращения, усиливает выработку гликогена. Острый дефицит данного минерала может привести к апоптозу (гибели печеночных клеток);селен, способствующий восстановлению печеночных клеток;цинк, благодаря которому улучшаются очистительные способности печени;медь, предотвращающая развитие воспалительных процессов в печени, а также принимающая участие в трансформации накопленного в печени железа в гемоглобин.Обязательно ли принимать витаминные комплексы?Если питание недостаточно разнообразное, чтобы насытить печень требуемыми витаминами и минералами, то в этом случае не обойтись без витаминных комплексов. Но принимать их следует только по рекомендации врача, в противном случае можно нанести вред организму. Поскольку при проблемах с печенью не возникает определенных симптомов, то необходимо дважды в год проходить профилактическую терапию, особенно людям, которые:любят много и «вкусно» поесть (часто употребляют жирную пищу, фаст-фуд);часто либо постоянно принимают лекарственные препараты;имеют заболевания печени;имеют вредные привычки (курение, употребление алкоголя).Чтобы печень была здоровой и нормально функционировала, необходимо всегда заботиться о ней

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