Витамины и минералы для печени
Важно обеспечить нормальную работу печени, поскольку именно этот орган защищает организм от воздействия вредных веществ, способствует очищению крови и обеспечивает оптимальное протекание обменных процессов. Также в печени вырабатываются иммуноглобулины и хранится гликоген. Нормальное функционирование печени невозможно без правильного питания, поэтому важно следить за тем, что вы употребляете в пищу. И нужно учитывать тот факт, что в печени нет нервных окончаний, то есть если проблема и существует, то вы это вряд ли заметите.
Витамины
Для нормализации работы печени нужно включить в рацион следующие нутриенты:
1. A витамин (ретинол) – содержится в овощах и фруктах оранжевого цвета, зелени, сухофруктах. Суточная норма составляет 0,7 мг. Ретинол обеспечивает:
сохранение гликогена в печени;
восстановление гепатоцитов;
выработку желчи;
нормализацию процесса выработки холестерина.
Принимать добавки с этим витамином необходимо только по рекомендации врача, поскольку в повышенном количестве он оказывает токсическое действие на организм.
2. E витамин (токоферол) – содержится в нерафинированных растительных маслах, яйцах, пророщенной пшенице, а также кисломолочных продуктах. Обладает следующими полезными свойствами:
укрепляет клеточные мембраны;
нормализует гормональный обмен;
активирует обменные процессы.
3. C витамин – содержится в шиповнике, клюкве, бруснике, цитрусовых, зелени и квашеной капусте. Обладает следующими свойствами:
предотвращает жировую дистрофию печени;
нейтрализует свободные радикалы;
усиливает процесс усвоения других витаминов.
4. K витамин – в значительном количестве содержится в листовой зелени, шпинате, капусте, кукурузе, яйцах и молоке. Добавку с таким витамином назначают при таких заболеваниях, как гепатит и цирроз, поскольку этот микроэлемент:
активирует процесс отделения желчи;
улучшает свертываемость крови;
ускоряет регенерацию печеночных клеток.
5. Витамины группы B. Тиамин или витамин B1 содержится в орехах, семечках, отрубях, злаках, листовой зелени. Он оказывает следующее воздействие на организм:
ускоряет процесс вывода из печени излишков липидов;
запускает процесс восстановления гепатоцитов;
предотвращает развитие печеночной недостаточности.
Основными источниками рибофлавина или витамина B2 являются мясо и молоко, также он содержится в гречневой крупе и миндале. На организм данный витамин оказывает следующее действие:
способствует выработке гликогена;
улучшает секрецию желчи;
усиливает процесс восстановления гепатоцитов;
защищает печень от окислительных процессов.
Витамином B6 богаты овощи, бобовые, яйца, морепродукты и орехи. На организм данный витамин оказывает следующее действие:
предотвращает скопление триглицеридов в печени;
предотвращает накопление в печени излишков гомоцистеина.
Витамин B8 содержится в моркови, капусте, чечевице, овсянке, арахисе, грейпфруте и изюме. Этот нутриент позволяет:
укрепить клеточные мембраны;
стимулировать липидный обмен;
усилить отток желчи;
предотвратить развитие цирроза.
6. Липоевая кислота – еще один витамин, который крайне необходим для поддержки здоровья печени. Такая кислота содержится в мясе, капусте, рисе, чечевице, овсянке и шпинате. Благодаря этому витамину:
улучшаются обменные процессы в организме;
обезвреживаются токсины, полученные в результате обменных процессов;
усиливается процесс восстановления гепатоцитов;
печень защищена от жирового перерождения.
Минералы
Для здоровья печени помимо витаминов нужны и минералы, в частности:
магний, который защищает печень от пагубного воздействия токсинов, улучшает процесс кровообращения, усиливает выработку гликогена. Острый дефицит данного минерала может привести к апоптозу (гибели печеночных клеток);
селен, способствующий восстановлению печеночных клеток;
цинк, благодаря которому улучшаются очистительные способности печени;
медь, предотвращающая развитие воспалительных процессов в печени, а также принимающая участие в трансформации накопленного в печени железа в гемоглобин.
Обязательно ли принимать витаминные комплексы?
Если питание недостаточно разнообразное, чтобы насытить печень требуемыми витаминами и минералами, то в этом случае не обойтись без витаминных комплексов. Но принимать их следует только по рекомендации врача, в противном случае можно нанести вред организму. Поскольку при проблемах с печенью не возникает определенных симптомов, то необходимо дважды в год проходить профилактическую терапию, особенно людям, которые:
любят много и «вкусно» поесть (часто употребляют жирную пищу, фаст-фуд);
часто либо постоянно принимают лекарственные препараты;
имеют заболевания печени;
имеют вредные привычки (курение, употребление алкоголя).
Чтобы печень была здоровой и нормально функционировала, необходимо всегда заботиться о ней
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