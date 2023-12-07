Рыбный, мышиный, кошачий: о каких болезнях может рассказать запах пота
Как напоминает врач-нефролог и диетолог Дарья Садовская, пот — физическая норма. Так организм поддерживает нужную температуру тела, регулирует жидкость и обмен веществ. И в норме он тоже может пахнуть, но не сам по себе: виноваты бактерии на коже, которые его расщепляют. И если вы часто замечаете за собой повышенную потливость и запах, возможно, дело в синтетической одежде, которую вы носите, плохом питании или стрессе. Однако в некоторых случаях причина может быть глубже.
Устойчивый и необычный запах пота или тела в целом на самом деле может говорить о проблемах со здоровьем. По словам Дарьи Садовской, раньше по запаху пота даже ставили диагнозы.
Как именно могут пахнуть болезни? В своем телеграм-канале врач привела шесть примеров:
запах аммиака, кошачий — заболевание почек;
запах рыбы, хлора — проблемы с печенью;
запах груши или ацетона — сахарный диабет;
тухлый запах, запах протухших яиц — проблемы с желудком, кишечником;
кислый запах — дефицит витамина Д, туберкулез;
мышиный запах, или запах старости — нарушение обмена веществ.
Кроме того, по словам специалиста, на запах пота могут влиять следующие причины:
красное мясо усиливает запах тела, он становится более стойким и неприятным, особенно у мужчин;
L-карнитин — как правило, в высоких дозах может вызывать рыбный запах. Эта аминокислота также есть и в продуктах: красном мясе, рыбе, «молочке»;
прием некоторых лекарств — антибиотиков, антидепрессантов, препаратов, снижающих уровень сахара в крови, кортикостероидов;
алкоголь, никотин — нарушают терморегуляцию и могут вызывать обильное потоотделение с запахом;
соль — задерживает жидкость в организме и в целом считается причиной многих нарушений, особенно если ею злоупотреблять. По мнению Дарьи Садовской, от соли лучше вообще отказаться.
Как уменьшить запах пота
Если это связано с болезнями, то в первую очередь надо разбираться со своим здоровьем. Однако и про общие правила, которые подойдут для любого человека, забывать не стоит. Доктор напомнила основные из них:
соблюдайте базовую гигиену, принимая душ два раза в день;
старайтесь носить одежду из натуральных тканей, которые «дышат», это же относится и к постельному белью;
пользуйтесь безопасными дезодорантами. К примеру, входящий в состав многих средств синтетический триклозан может нарушать микрофлору кожи.
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