Врачи рассказали, какие заболевания вызывают потерю голоса
Врач-отоларинголог Ольга Спиранская объяснила, что потеря голоса характерна для нескольких заболеваний и состояний. В частности, она может быть связана с острой вирусной инфекцией, которая также сопровождается повышением температуры тела, слабостью и болью в горле. Также потеря голоса возникает при заражении бактериальными инфекциями и появлении новообразований в области гортани. Наконец, потеря голоса характерна для гастроэзофагеального рефлюкса — заболевания, при котором происходит выброс соляной кислоты из желудка.
Соляная кислота — одна из самых сильных кислот, которая может растворить практически все что угодно. Когда происходит заброс этой кислоты в район гортани, происходит ожог и отек слизистой, что становится причиной нарушения движения голосовых связок, — объяснил иммунолог Андрей Продеус.
В случае заброса кислоты в гортань врачи рекомендуют обратиться за помощью к отоларингологу. Чаще всего специалисты назначают таким пациентам блокаторы водородной помпы, также известные как «празолы». В случае с ОРЗ назначается симптоматическое лечение.
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