Врач назвал неожиданную пользу секса
Гальперин рассказал об исследовании, в котором женщинам во время приступа головной боли предложили заняться сексом. У большей части испытуемых неприятные ощущение отступили.
Врач раскрыл, что положительный эффект достигается потому, что во время оргазма вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины.
«Эндорфины вызывают снижение болевого синдрома и обезболивают», — заключил Гальперин.
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