Врач-кардиолог Александра Заховаева: творог правильней есть в первой половине дня, но йогурт для завтрака не подходит.Врач Заховаева объяснила, можно ли есть творог и йогурт на завтрак. По словам медика, употребление творога на завтрак является хорошей идеей, тогда как йогурта – нет.«Творог – это отличный вариант. Он помогает контролировать аппетит, а также обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для увеличения мышечной массы, улучшения обмена веществ и поддержания здорового веса», - поделилась кардиолог.Заховаева добавила, что творог (другие молочные продукты тоже) предпочтительнее употреблять в первой половине дня. Такая рекомендация связана с тем, что усвоение молочного белка организмом лучше всего происходит до 16 часов. Употребление молочных продуктов по вечерам способствует отечности и появлению лишнего веса, что обусловлено сложным биохимическим процессом его усвоения.Что касается йогурта, врач констатировала:«Йогурт есть на завтрак категорически не рекомендуется».Заховаева уточнила, что кисломолочные продукты должны употребляться через 2 часа и позже после завтрака, но не на пустой желудок. Самое ценно в йогурте – это лактобифидобактерии, их не следует подвергать агрессивному воздействию соляной кислоты желудочного сока. В отличие от творога натуральный йогурт будет уместен в качестве перекуса вечером, даже перед сном.

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