Сомнолог Сурненкова рассказала, как не заснуть в новогоднюю ночь

Новый год принято отмечать в полночь, но не все остаются бодрыми к этому времени. О том, как не заснуть перед Новым годом и не сбить режим в праздники, рассказала руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.Чтобы не заснуть в Новый год, надо быть активным, играть в игры, двигаться, слушать веселую музыку и дышать свежим воздухом. Врач отметила, что взбодриться также помогут цитрусовые ароматы и хорошее освещение, которое блокирует выработку гормона сна мелатонина.Поспите днем, если есть такая возможность. Пейте напитки с кофеином (кофе, чай, кола), но не позднее чем за восемь часов до запланированного времени отхода ко сну. Избегайте употребления кофеина в дни, предшествующие кануну Нового года, так как при чрезмерном употреблении он становится менее эффективным.А чтобы не сбить режим, надо побольше выходить на улицу, меньше пить алкогольные напитки (не стоит выпивать ранее чем за 2 часа до отхода ко сну) — спирт ухудшает качество сна, а если это еще и сладкие коктейли, то похмелье не избежать, говорит Сурненкова.Чтобы стабилизировать организм и нормализовать режим сна, необходимо есть больше зелени и употреблять большое количество витамина С и полезного белка.

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