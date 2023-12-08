Ваше тело кислотное или щелочное: 17 признаков нарушения баланса

Как обстоят дела у вас с кислотно-щелочным балансом? Знали ли вы, что у нашего тела есть идеальный показатель уровня pH, который составляет 7,365?Когда равновесие нарушается, в нашем организме возникают различные заболевания. Наши привычки, такие как сон, стресс, курение и, в первую очередь, продукты, которые мы потребляем, влияют на уровень pH в нашем организме.Кислотно-щелочной баланс в организмеКак же определить, нарушен ли кислотно-щелочной баланс в вашем организме, и что нужно сделать, чтобы его восстановить.Признаки, что ваше тело слишком кислотноеЧем более кислотным является ваше тело, тем сложнее иммунной системе бороться с болезнями, бактериями и даже онкологией.Если в вашем рационе преобладают мясные и молочные продукты, сахар и переработанные продукты, то ваше тело вынужденно использовать щелочные минералы (кальций, натрий, калий, магний), чтобы нейтрализовать образующийся избыток кислоты.Из-за этого истощаются жизненно важные запасы минералов, что негативно сказывается на здоровье. Некоторые ученые даже считают, что сильный ацидоз может способствовать росту злокачественных клеток и опухолей.Вот несколько признаков того, что ваше тело слишком кислотное:Воспаленные или чувствительные деснаБолезни дыхательной системыВялость, упадок силЛишний весБоль в суставах из-за скопления молочной кислотыАллергииАкне или сухость кожиЧастые простуды или ослабленная иммунная системаПлохая циркуляция крови (холодные руки и ноги)Ломкие, истонченные волосыГрибковые заболеванияБессонница, хронические головные болиКостные шпоры, ломкость костейИнфекции почек и мочевого пузыряБоли в шее, спине и поясницеПреждевременное старениеПроблемы с сердечно-сосудистой системой: сужение сосудов, аритмияПризнаки того, что ваше тело слишком щелочноеХотя щелочную диету часто рекомендуют при многих хронических заболеваниях, переизбыток щелочи тоже может быть нездоровым. Такое состояние называется алкалоз.Чаще всего он возникает при избытке бикарбоната в крови, внезапной потере кислотности крови, низком уровня углекислого газа. Причиной такого состояния может стать какое-то заболевания, а если уровень pH поднимается выше 7,8? состояние может стать критическим.Вот, основные признаки того, что ваше тело слишком щелочное:мышечные судорогиспазмыповышенная раздражительностьпокалывания в пальцах ног или рук, или вокруг ртаКак восстановить кислотно-щелочной баланс в организме?Наше тело - удивительная система, которая сама способна восстановить кислотно-щелочной баланс. Однако, когда происходит сдвиг в ту или иную сторону, это достается нам дорогой ценой.Например, когда наше тело становится слишком кислотным, кровь забирает щелочеобразующие элементы из пищеварительных ферментов и создает менее благоприятную среду для пищеварения.Именно по этой причине пища, которую мы потребляем, может повлиять на развитие тех или иных заболеваний. Тело забирает из одной области, чтобы сбалансировать pH, и мешает должной работе других функций.Наше питание в основном состоит из окисляющих продуктов (мясо, злаки, сахар). Мы потребляем намного меньше ощелачивающих продуктов, таких как овощи и фрукты, и их не хватает, чтобы нейтрализовать избыток окисляющих продуктов, которые мы едим.Такие привычки как курение, пристрастие к кофе и алкоголю оказывают окисляющее воздействие на организм.Наше тело примерно на 20 процентов кислотное и на 80 процентов щелочное. Рекомендуется потреблять примерно 20 процентов окисляющих продуктов и 80 процентов ощелачивающих.Кислотно-щелочной баланс не стоит путать с кислотностью желудка. В здоровом желудке уровень pH кислотный, что необходимо для переваривания пищи. Речь идет о pH биологических жидкостей, клеток и тканей. Щелочность возникает в основном после переваривания. Например, лимоны и апельсины считаются кислыми, но после переваривания они снабжают наш организм щелочными минералами.Продукты могут быть окисляющими или ощелачивающими. Отдайте предпочтение свежим фруктам и овощам, таким как: лимоны, абрикосы, виноград, груши, капуста? свекла, листья салата, огурцы. Также пейте больше воды, и избегайте сладких газированных напитков.Если вам кажется, что вы страдаете от алкалоза (избытка щелочи), вам в первую очередь нужно выяснить причину. Например, вы можете принимать лекарства, которые вызывают дефицит калия и хлора. Сильная рвота также может привести к метаболическому алкалозу.Вот еще несколько небольших советов, как отрегулировать уровень pH в организме.Пейте больше водыЕшьте меньше кислотообразующих продуктовЧаще потребляйте зелень и листовую капустуИзбегайте обработанных продуктов и фастфудаВключайте в свой рацион зеленые соки и смузиЗанимайтесь физическими упражнениями

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