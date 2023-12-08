10 продуктов, в которых больше всего цинка

Микроэлемент ЦИНК (Zn) необходим для функции организма. Он участвует в синтезе примерно 300 ферментов, которые регулируют активность мозга, клеточный рост, метаболизм и пищеварение. Zn защищает от кардио-сосудистых недугов, поддерживает иммунитет, регенерацию тканей, улучшает зрение. В каких продуктах содержится максимум цинка?Дефицит цинка грозит систематическими простудами, перепадами настроения и другими болезненными состояниями. Что важно ввести в пищевой протокол, чтобы обеспечить организм этим ценным микроэлементом?Продукты-«чемпионы» по содержанию ZnМоллюскиВ 100 г сырых устриц (фермерских) присутствует 37,9 мг Zn (253% от необходимой нормы в сутки). В диких устрицах цинка содержится 90,8 мг (605%).Устрицы – низкокалорийный продукт с высокой концентрацией ценных компонентов (вит-на B12 и микроэлемента Se). Их едят в сыром виде, консервированными, варёными. Но беременным разрешено употреблять только приготовленных моллюсков, чтобы исключить риск отравления.Семечки тыквыТыквенные семена имеют в составе Zn до 10,3 мг на 100 г (69% от необходимой нормы в сутки). Семена отличаются высокой концентрацией растительных волокон, ценных жиров, витаминов, микроэлементов. Продукт содержит антиоксиданты, он полезен для мочевого пузыря и способствует снижению сахара в крови.КрабыВ 100 г крабового мяса цинка содержится 7,6 мг — 51% (нормы в сутки). Крабы полезны для иммунной системы, мозговой и сердечной функции (содержат омега-3, микроэлементы Se, P, рибофлавин).СвининаВ любом красном мясе Zn присутствует в избытке. Но лидер по концентрации этого микроэлемента - нежирная свинина (100 г мяса поросенка содержит 4,46 -6,3 мг Zn, а это примерно 42% суточной дозы).Свинина обеспечивает организм белком, микроэлементами Fe, Se, вит-нами комплекса В, креатином, таурином. Она обеспечивает крепость костной ткани и поддерживает мышечный рост. Важно помнить, что жирная свинина содержит много холестерина.ЛобстерыВ 100 г мяса отварного лобстера присутствует 4 мг Zn (36% от нормы в сутки). Лобстер содержит микроэлемент Se, омега-3, белок. Продукт полезен при депрессивных состояниях, малокровии и патологиях щитовидки.КешьюВ 100 г этих орехов присутствует 5,8 мг Zn (39% от нормы в день). Кешью служат профилактикой кардио-сосудистых болезней и катаракты, снижают давление и поддерживают переработку холестерина.Проращённый овёс100 г овса содержат до 3,64 мг Zn (33% нормы в сутки). Но зерновые продукты имеют в составе фитаты — соединения, которые затрудняют усвоение Zn. Поэтому овсяные семена важно первым делом прорастить / замочить.Этот продукт содержит растительные волокна, микроэлементы Mg, K, P, Se и белок. Овёс снижает холестерин, полезен для сердечной и кишечной функции, поддерживает похудение.Черный шоколадВ 100 г черного шоколада присутствует 3,3 мг Zn (22% от необходимой нормы). Это сладкое лакомство включает флаванол, необходимый для артерий, помогающий снизить давление и оптимизировать кровообращение.СырСыры имеют в составе Zn, который легко усваивается. Например, в 100 г чеддера присутствует 3,1 мг Zn (21% от необходимой нормы в сутки). Имеется Zn в таких сырах как швейцарский, пармезан, моцарелла.Сыр полезен для костной ткани, так как содержит белок, микроэлемент Са, вит-н D. Продукт помогает избежать кардиологических недугов и кариеса.ЧечевицаZn есть в бобовых культурах. 100 г отварной чечевицы включает 1,3 мг Zn (до 8% нормы в сутки). Но Zn из бобовых усваивается слабее, чем из животной пищи.

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